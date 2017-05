FÚNEBRES | 13 de Mayo de 2017

13/05/2017 -

Fallecimientos

13/5/17

Sepelios Participaciones

ACOSTA, RAMÓN TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Su tía Nora O. de Acosta, sus primos hermanos José Francisco, Nora Cecilia y Claudia Leticia Acosta y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores.

CÉLIZ, ROBERTO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Sus padres Telmo, Amelia, hijos Lucrecia, Sebastián, Roberto, nietos, hnos. Gerardo, Mirian, Saúl, Lito, Nely, Mabel, sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cement. La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. ORG. AMPARO SRL. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, AVELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Sus hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALLO, JAVIER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció 11/5/17|. Dres. Miguel Antonio Juárez Quiroga e Ignacio Antonio Juárez Quiroga, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza.

GALLO, JAVIER ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció 11/5/17|. Anibal José "Pepe" González participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Bety ante la irreparable pérdida de su querido hijo. Ruega oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, JUANA EMICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno y le brinde consuelo y resignación a sus seres queridos. Su sobrino Mario A. Olivera, su esposa Lic. Blanca A. Chazarreta e hijos Alvaro, Ramiro y Gisella participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Su esposo Ramón Basualdo, hijos Ramiro y Maximiliano; su madre Hilda, hnos. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 hs. en el cementerio de San Marcos, casa de duelo Pedro L. Gallo 330, sala vel. nº 1 SEG. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.





Invitación a Misa

ARQUES, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/01|. Hoy en el dia de tu cumpleaños te recordamos con amor, vives siempre en nuestros corazones, con tu alegría, fortaleza y valentía. Que el Señor con su infinita bondad, cuide de ti por toda la eternidad. Tu esposa Pabla, tus hijos César y Marta Arques, rogaremos y elevaremos oraciones en tu memoria en la misa a conmemorarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer". Sus padres: Horacio Hamann y Cielito Alcaide, sus hermanos Pablo Alejandro y Ana Lucrecia Hamann y sus respectivas flias., su abuela María Teresa M. de Alcaide, tíos y primos extrañan dolorosamente al amado Patricio e invitan a la misa por la paz de su alma, que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral. Ruegan una oración en su memoria.

LISSI, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/06|. Querido padre, el otoño se acercó y junto con él te fuiste aquel día, rogamos a Dios Nuestro Señor confíe en nuestros corazones y nos prepare para nuestro encuentro ya que diariamente tu recuerdo se hace presente en cada uno de nosotros. Tu luz nos guía y protege. Su esposa Norma Atía, sus hijos Verónica y flia.; Juan Pablo y flia.; María Belén y flia. Elizabeth y flia. y Alejandra y flia. invitan a la misa al cumplirse once años de su partida al Reino Celestial a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Elsa Di Piazza invita a la misa que en su querida memoria se celebrará hoy a las 19 hs. en la Capilla del Colegio San José.

PALACIOS DE IBARRA, JOSEFINA DEL VALLE (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Sus hijos Silvia, Néstor y Luciana; nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE CAMPOS, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/85|. Aunque en esta vida no tengo riquezas sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma sedienta entre la pobreza de mí Jesucristo tuvo compasión. Mami Blanca, qué largo se hizo nuestro caminar desde tu partida. Ya pasaron 32 años y todavía tenemos fresco tu recuerdo y todo ese amor que fuiste capaz de darnos mientras estuviste entre nosotros. Tanto nos regalaste que aún sentimos en nuestra familia tu presencia y legado, sentimos que en nuestra caminata por la vida tú estás con nosotros acompañándonos y protegiéndonos. Blanca, jamás dejamos de amarte, quererte y extrañarte, siempre estás presente en nuestras oraciones y en los corazones de todos aquellos que vivimos tu amor. Tus hijos e hijos políticos, nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en Pquia. Sagrado Corazón de Jesús.

SOSA, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/16|. Su esposa Isabel Arjona, sus hijos Susana, Héctor y Fernando, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy sábado a las 20:30 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VALDIVIA VDA. DE ACUÑA, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque muera, vivirá. Sus hijos Norma Esmeralda y Orlando Vottero, Armando y Soledad Arroyo, Gustavo y Andrea Gómez, sus nietos Mariano, Gabriel, Florencia, Julieta y Juan Ignacio invitan a la misa que con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

ZAVALETA DE CORNELLI, ROXANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Su esposo, hijos, hermanas y madre política, agradecen a familiares, amigos, compañeras, padres de ex-alumnos, instituciones educativas, culturales etc. y a toda persona que de una u otra manera los acompañaron en este doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará el día domingo 14 a las 21 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





Agradecimientos

MALDONADO, HUGO ALBERTO (VICECOM.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Su acongojada hermana Nieves Teresita junto a María Isabel Meade Amadeo, sus hijos María Silvina, Mercedes Victoria, Francisco José; nietos: Milagros, Facundo, Jerónimo, agradecen profundamente las muestras de cariño y respeto a su inolvidable esencia: al albacea testamentario de oficio Com (R) VGM Rubén Ábalos, Teniente Coronel VGM Hugo A Quiroga y flia. a sus camaradas VGM, Centro de ex soldados combatientes en el Atlántico Sur Sgo. del Estero, Grupo Literario Reencuentro, promoción 32 de la EAM, Promoción 61 de la Esc. Normal M Belgrano, flia Pitzaliz Agüero, Rossana Fasola y Marcos Zelaya, Leonor e hijas, VGM La Banda, Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, sus sobrinos: Antonio Pitzaliz y flía, María Eugenia Pitzaliz y flia, Dr. Miguel Ángel Tejera y familia, Lucio Tejera y Blanqui, Ana C T de Palazzi y flía; Magui Montero y flia, Dr Miguel Saad y Marcela Elías, Hugo Daud y Marta Alvarez Ruiz, SADE y SUMMA Colectivo de Arte, Juan Suárez y Norma Ledesma, Grupo Literario Nuevos Caminos, Dpto. de Ciencias Sociales Colegio A. Rojas, Choly Moyano y Martín Bunge, María Cristina Ibáñez de Garay y flia, Prof. Nelly Goytia, Comunidad Educativa del Colegio A. Rojas, Lic. Inés Balzaretti de Rosenzvaig, Dpto. de Ciencias Nat. del CAR, Prof. Liliana Gorosito y flía, Dpto. de Lengua del C.A.R, Selva S. de Bravo, Marcela M. de Barchini, Graciela J. de Sassano, Dpto. de Matemática, Física y Computación C.A.R, Dr. José Félix Olivares y Ma. Teresa Migueles, Centro de ex combatientes de la ciudad de La Banda, Carlos Córdoba, Dante Carate, Roberto Caro, Pedro de Toro, Benjamín Herrera, Dora Santillán, Marta Josefina Agüero Abal de Argañaraz, Marta Filippi e hijas, Dr. Daniel Luna Roldán, Susy Fiad de Palau y flía, compañeros de 5to. E Promoción 1961 Esc. Normal M. Belgrano, Lic. Ana María Alegre de Ledesma e hijas, Fernando y Carlos Barrios, Lic. Rosa Dargoltz, Gladys Rilinski e hijas.





Recordatorios

PERALTA, FRANCISCO ARGENTINO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/15|. Para nosotros, el tiempo sigue corriendo. Son veintiún meses enfrentando la vida sin tu apoyo, tu consejo, tu decisión. Oramos por ti, para que en donde estés, el Señor compense tus luchas, tus esfuerzos y te premie por tu fe, mantenida, a ultranza, hasta, el fin. Como siempre, hoy en la capilla del colegio San José a las 19 compartimos la Eucaristía, Lucy, hijos, nietos, amigos.

TOLEDO CORONEL, RAÚL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/10|. Viejo querido: Tu recuerdo sigue siendo imborrable. Tus palabras y consejos se mantienen firmes entre nosotros. No te olvidaremos nunca, papi, descansa en paz en el Reino de los Cielos y brille para Ti la luz que no tiene fin. Amén. Tus hijos y demás familiares, ruegan oraciones en su querida memoria, al cumplirse siete años de su fallecimiento.





Sepelios Participaciones

----------------------------------------





DÍAZ, NAPOLEÓN DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Su esposa Sara Nélida Ledesma, sus hijos David, Gabriel, Franco, Poroto, Gonzalo, Rodrigo, Emilse; h.pol nietos Lautaro, Rocío, Francisco, Renzo, Axel, Ramiro, Ludmila, Sara Milagros, Mica y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio la piedad cob. Obra social municipal, Servicio realizado por COCHERÍA NORTE LA PLATA 162. Tel. 4219787.

ORDÓÑEZ, MANUELA YNDAMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Sus hijos Mariana, Marcos, h. políticos Daniel, nietos Lucas, Lara, Micaela, Yavi y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio las palmeras. Cobertura OBRA SOCIAL MUNICIPAL. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ORTIZ, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Su esposa Elsa Bustamante, sus hijos Andrés, Claudia, Adriana, Víctor, Patricia, Yuli, h. políticos Celina, Luis, Javier, Mayra, Pancho, Facundo, nietos Aldana, Jazmín, Ximena, Narela, Mateo, Alma, Tobías, Milena, Leonel, Olivia. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cement. La Piedad. Serv. Real. por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

SÁNCHEZ, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Señor, recíbelo en tu Reino, que goce de la paz eterna, el alma de la gran persona que fue don Juan Sanchez, un hombre lleno de bondad, sencillez y carisma, dedicado a su flia. y trabajo. Perteneció a la gran flia. de Bunge y Born, donde supo llevar su trabajo con amor y dedicación. Te despide con mucho dolor la familia de Egui Mattar, su esposa Olga y flia. Elevando oraciones en su querida memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





CÓRDOBA VDA. DE CORVALÁN, YOLANDA NOEMÍ (Yoly) (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/14|. Mamita querida, que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus hijas Sandra y Carolina, sus hijos políticos Adrián y Damián, sus nietos Abril, Sofía, María Pía y Franco invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLEGO VDA. DE CASTELLANO, AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Su hija Mirta, sus nietas Gabriel y Nadia Galeano agradecen a su adorado sobrino Luis Mario Moyano y a toda su familia por el inmenso amor y acompañamiento que siempre le brindaron y a Myriam Coronel, su amada sobrina del corazón que supo aliviar su dolor y sostener su mano hasta el final. Gracias por tanto amor, por ayudarnos y acompañarnos siempre. Invitan a la misa, pidiendo por su eterno descanso, a realizarse el domingo 14 a las 20 en la iglesia Cristo Rey.

VIZGARRA, BLANCA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. Mami querida, cuánto dolor me provocó tu partida aún no encuentro palabras para decir lo que siento. Solo le pido al Señor que te dé el descanso eterno y a la virgen Santa que te abrace con su manto sagrado. Descansa en paz querida mamá. Sé que llegará el día en que volvamos a encontrarnos y abrazarnos como siempre. Te amo mamá. Se invita a la misa de lo nueve días a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol.





Sepelios Participaciones

BUSTOS, ORLANDO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Su esposa Juana Sánchez, hijos Isabel, Beatriz, José Luis y Mario, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueorn inhumados en el cementerio de Pozo Hondo. Org. Norcem. SEPELIO SANTIAGO.

CORBALÁN, LEOPOLDO NAPOLEÓN (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Padre, abuelo, amigo, te despedimos con profunda tristeza pero con la firme convicción que fuiste una excelente persona. Rogamos a Dios te conceda el descanso eterno. Su esposa Nena, su hijo Guillermo, su hija política Leo, nietos y bisnietos, participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio San Agustín, previo oficio religioso en Parroquia de Sumampa. Frías.

CORBALÁN, LEOPOLDO NAPOLEÓN (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Su familia del corazón, Mary y César Ferreyra, Evy, Loanita y Matías Correa, Kathy, Oli y Matias Monti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CORBALÁN, LEOPOLDO NAPOLEÓN (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. El Sindicato de Trabajadores y Obreros de la Sanidad (TOS) participan el fallecimiento del padre del compañero delegado Médico Gremial del Hospital Zonal de Frías, Dr. Guillermo Corbalán. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CORBALÁN, LEOPOLDO NAPOLEÓN (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Gladys Saleme, Hugo Figueroa y flia. participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Guillermo y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GONZÁLEZ, PRÓSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Sus vecinos y amigos Orlando y Lidia Suárez, sus hijos Ruben y Gissel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su espos Lilia a sus hijos Pinu, Roger, Zuny, Sonia, Sergio, Silvio, Saul y Silvina y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN, ALCIRA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/17|. Sus hijos Elvira Rosa, Carmen,, Leonardo, Luis, Damián y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 16 en San Pedro de Guasayán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA, NÉSTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 3/5/17|. Eduardo "Lalo" Charubi y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Graciela y primo hermanos de su comadre "Chicha" Zangrando, elevando oraciones al Altísimo por su descanso eterno y cristiana resignación a su flia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Pedro de Guasayán.

PALACIO DE SPELTINI, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/17|. Alicia Soria de de Matos y su hijo Antonio participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida María Dolores y acompañan a su esposo y sus hijos en momentos dolorosos. Elevan oraciones en su querida memoria.