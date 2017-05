"Estoy dolido por cómo terminamos el año"

13/05/2017 -

El ala pívot Nicolás Romano fue de los más destacados en un Quimsa que se despidió rápido. Al final del clásico, hizo su análisis de lo que fue una temporada dura. "Queríamos despedir el año con una victoria en el clásico y no pudimos. Se cierra un año muy duro. Fue una temporada muy rara. Atípica. Pasaron miles de cosas. Desde el principio hasta el día de hoy, nos pasaron como tres o cuatro temporadas. Los cambios en el plantel, el cambio de entrenador. No nos pudimos adaptar nunca. Fue una temporada muy mala, la peor del club en la elite, como dijo el presidente. Hay que hacerse cargo y ponerle el pecho. En lo personal, estoy dolido, pero súper tranquilo porque di todo en los partidos como en los entrenamientos. Esperemos que la temporada que viene sea mejor para Quimsa".

A su vez, agregó: "No hablé del futuro con el entrenador. Mi cabeza estaba puesta en esta temporada y hasta el momento que teníamos chances, fue así. Traté de ser positivo y pensar que íbamos a estar en playoffs. Tratamos de terminar la temporada dignamente. La vida del deportista es así., No tenemos contratos por muchos años y estamos de un lado para el otro. Eso es difícil. Primero quiero descansar, más que nada la cabeza. Empezar a ver muchas otras cosas. Que este es un club de elite en el que pueden hacer mejor las cosas. Esta es mi segunda temporada y me sentí más identificado con el club y su gente".

"La temporada acaba de terminar y uno lo ve todo negro, pero me llevo la amistad del grupo. Y la tranquilidad que lo di todo", cerró Nicolás Romano, en diálogo con EL LIBERAL.