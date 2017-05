Jornada atípica para los santiagueños

Fotos LOCAL. Santiago Rugby jugará un partido clave frente a Bajo Hondo por la cuarta fecha de la Zona Desarrollo.

13/05/2017 -

El rugby santiagueño tendrá un fin de semana atípico ya que sólo se jugarán partidos pendientes del Torneo Iniciación, en tanto que por el Regional Old Lions estará libre, Lawn Tennis viajará a Salta y el único que jugará en esta ciudad será Santiago Rugby, que recibirá a Bajo Hondo por la cuarta fecha de la Zona Desarrollo.

La final del Torneo Iniciación entre Old Lions y Olímpico se jugará el próximo sábado 20 en cancha de Santiago Rugby, una vez que se hayan disputados todos los partidos pendientes y aprovechando además que el próximo fin de semana no habrá actividad por el Regional.

Justamente, Old Lions visitará hoy a Añatuya, en un partido que fue postergado de la primera fecha del certamen. Si bien el resultado no tendrá incidencia en las posiciones, será un duelo interesante entre los dos finalistas del Torneo Súper 12 de 2016.

El restante encuentro para mañana será entre Los Juríes y Quimilí por la Zona Desarrollo.

Por el Regional, Santiago Lawn Tennis buscará su primera victoria en el torneo cuando visite a Tigres en Salta por la Zona B, en tanto que por el Desarrollo, Santiago Rugby jugará un partido clave frente a Bajo Hondo.

Programa

Torneo Iniciación. Hoy: Añatuya vs. Old Lions (15 en intermedia, 16.30 en Primera). Mañana: Los Juríes vs. Quimilí (15.30).

Regional del NOA. Mañana: Tigres vs. Santiago Lawn Tennis (13.30 en intermedia, 15.15 en Primera); Santiago Rugby vs. Bajo Hondo (14.45 en intermedia, 16.30 en Primera).