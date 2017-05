Sebastián Rambert: "El empate tampoco sería catastrófico"

Fotos DELANTERO. Sebastián Rambert vistió la camiseta de Independiente en sus mejores momentos.

13/05/2017 -

Sebastián Rambert, ex atacante de Independiente, se refirió al clásico de Avellaneda de mañana: "El hincha va a ser más permisivo en este partido".

Acerca de lo que despierta un partido tan trascendente entre dos equipos de la misma ciudad, Rambert opinó: "Se genera lo mismo que en un Boca River, es muy similar. Yo estuve en ambos vestuarios y es lo mismo, lo único que pierde un poco es la repercusión mediática".

Analizando el cotejo de mañana en la que los dos equipos tratarán de imponer su estilo futbolístico, el ex atacante de los Rojos mencionó: "Para este partido el no haber ganado de local no es una carga. El hincha va a ser más permisivo y el jugador sabe que es un partido especial donde a veces no se puede jugar como siempre porque todos se cuidan al máximo. Independiente está con ese karma de no poder ganar de local, pero en esta situación el empatar tampoco seria catastrófico".

Recordando la obtención de la Supercopa del 94, el ex delantero ganador de tres títulos con Independiente dijo: "Fue un gran equipo que lograba lo que el hincha quería, ganar y gustar. El equipo venía de las raíces, con gente del Club, teníamos una identidad. Lográbamos que la gente quiera ir a la cancha porque sabían que íbamos a ganar". Luego agregó sobre su apodo: "Me dicen ‘Avioncito’ una vez que festejé el gol así contra Lanús, fue casualidad porque era una época donde se ponían los apodos por los festejos de cada uno".

Al finalizar, en diálogo con Radio Mitre, el "Avioncito" no ocultó su cariño por el Club: "De los equipos en los que jugué con el que más identificado me siento es con Independiente que es el que más me marcó en todo sentido y estoy muy agradecido". l