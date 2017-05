Victoria de Chelsea que se consagró campeón

Fotos LIGA. El Chelsea es el rey.

Chelsea se consagró campeón de la liga de Inglaterra tras vencer a West Bromwich por 1-0 como visitante, en un encuentro correspondiente a la 37ma. fecha.

El delantero belga Michy Batshuayi marcó el único tanto del cotejo, a los 37 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, los conducidos por el italiano Antonio Conte suman 87 unidades, 10 más que su escolta Tottenham Hotspur con 9 por jugarse, y su rival continúa con 45 puntos.

De esta manera, Chelsea volvió a lo más alto de la competencia inglesa, que comenzó con este formato en la 1992-1993, como lo hizo hace dos temporadas, y obtuvo su quinto título (el segundo más ganador por detrás de Manchester United, que ostenta 13 estrellas).

Conte alcanzó su séptima consagración, la primera afuera de Italia, ya que previamente consiguió la Serie B con Bari (2009), tres veces la Serie A con Juventus (2012, 2013 y 2014) y dos Supercopas (2012 y 2013).

Además, Everton (61) superó a Watford (40) por 1-0 como local y se mantiene dentro de la zona de Liga de Europa. La 37ma. jornada continuará hoy con Manchester City vs. Leicester City; AFC Bournemouth vs. Burnley; Middlesbrough vs. Southampton; Sunderland vs. Swansea City; y Stoke City vs. Arsenal; y se completará mañana con Crystal Palace vs. Hull City; West Ham United vs. Liverpool; y Tottenham Hotspur vs. Manchester United.