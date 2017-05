La fecha sigue con dos cotejos

13/05/2017 -

Esta noche continuará la primera fecha de la segunda rueda de la Liga C de Básquet, correspondiente a la muy pareja Zona A. desde las 22, se enfrentarán Juventud Unida de Quimilí y Nicolás Avellaneda (1º juez Danna, Nicolás - 2º juez Montoya, Matías - comisionado técnico: Abdala, Omar). A las 21, chocarán Belgrano y Red Star (1º juez Mudksi, Ariel - 2º Páez, Eric - comisionado técnico: Sánchez, Fabián). De esta manera, la Liga C no detiene su acción en Santiago.