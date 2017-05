El torneo Miguel Patire se jugará hoy en el complejo deportivo de Coinor

13/05/2017 -

CHOYA, Choya (C) Esta tarde se vivirán una jornada a puro fútbol en el estadio del club Social y Deportivo Coinor de Frías. La Nueva Liga Amateur de Fútbol de esa ciudad programó la décima fecha del certamen Miguel "Quetupi" Patire.

La tabla de posiciones tiene en la punta de la Zona A a La Casa del Plomero con 18 unidades, mientras que en la B hace lo propio Mercadito Fernando con 23 puntos.

Los juegos darán inicio a las 12.30 con el siguiente detalle: Veteranos vs Carpintería Jara; Panificadora Suecia vs La Casa del Plomero; Deportivo Choya vs Carnicería Tres Hermanos; Los Canarios vs Panificadora La Deseada; Tornería Pineda vs Quirós; M y M Deportes vs La Mexicana; Icaño vs Estancia El Duende y Los Amigos vs Mercadito Fernando.

Los resultados de la semana pasada fueron: Estancia El Duende 2, Deportivo Choya 1; Los Veteranos 2, Tornería Pineda 1; Carpintería Jara 3, Carnicería Tres Hermanos 1; La Casa del Plomero 3, Atlético Quirós 2; Mercadito Fernando 2, M y M Deportes 0; La Mexicana 4, Los Canarios 0; Los Amigos 5, Deportivo Icaño 1.