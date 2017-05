Fallo de la Corte por el “2x1”: la Iglesia en su laberinto

13/05/2017 -

E l fallo de la Corte Suprema que acepto la aplicacion del computo del ¡§2x1¡¨ en un caso de condena por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la ultima dictadura militar, puso a la Iglesia en un laberinto que obligo a sus miembros a replantearse si es el momento politico para seguir hablando de reconciliacion. Los referentes eclesiasticos mas representativos expresaron su repudio por la decision del maximo tribunal, al considerarla ¡§inoportuna¡¨, ¡§inconveniente¡¨ y que poco contribuye a ¡§sanar¡¨ diferencias, enemistades, desencuentros y heridas profundas que hay en la sociedad. El revuelo politico por el fallo del ¡§2x1¡¨ forzo a los obispos a morigerar su discurso en cuanto a la reconciliacion, por lo que puntualizaron que ese llamado al reencuentro entre los argentinos no puede imponerse ni forzarse. El papa Francisco tambien fue salpicado por las criticas de organizaciones de derechos humanos que le atribuyen haber ¡§influenciado¡¨ en los magistrados que votaron por la afirmativa en la reduccion de la pena en un caso de delitos de lesa humanidad. ¡§Asi responde el pueblo ante la impunidad. Esto es para el Papa que lo mira desde Roma¡¨, se le escucho decir a un dirigente de los derechos humanos durante la marcha multitudinaria del miercoles a Plaza de Mayo. El contexto con dedos acusadores contra la Iglesia, a cuyos miembros se le atribuye haberle dado la espalda a la mayoria de los crimenes de la dictadura, hizo tambien que se demorada la presentacion del protocolo para poder consultar los archivos eclesiasticos de los anos de plomo (1976- 1983). La desclasificacion de los documentos en poder de la Conferencia Episcopal Argentina, la Nunciatura en Buenos Aires y la Secretaria de Estado del Vaticano era una promesa que le habia hecho el pontifice a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. ¡§El reglamento para que victimas y familiares directos de los detenidos desaparecidos tengan acceso a la documentacion estan listo y aprobado, pero se creyo que este no era el momento mas oportuno para presentarlos¡¨, dijo una fuente episcopal calificada. No hubo una declaracion institucional sobre el fallo de la Corte por el ¡§2x1¡¨, con la excusa de que el tema no fue debatido puertas adentro, pero si voces episcopales personales rechazandolo. La mayoria de los prelados coincidio en esa linea argumentativa, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina monsenor Jose Maria Arancedo, el titular de la Pastoral Social monsenor Jorge Lozano y el obispo castrense electo monsenor Santiago Olivera. ¡§La reconciliacion no significa impunidad. Tampoco es algo que se pueda imponer¡¨, advirtio monsenor Arancedo, y abundo: ¡§No puede haber reconciliarse si no hay verdad, si no hay justicia, si no hay reparacion¡¨. El unico que salio de cuadro fue el arzobispo de La Plata, monsenor Hector Aguer, quien aseguro que el fallo de la Corte ¡§se ajusta a derecho¡¨, cuestiono en duros terminos lo que considero ¡§intromisiones del Ejecutivo¡¨ y cargo contra ¡§la desdichada declaracion del jefe de Gabinete¡¨. El prelado platense -con predicamento escaso entre sus pares- apuntaba de ese modo al ministro coordinador, Marcos Pena, quien afirmo que ¡§el 2x1 es un simbolo de la impunidad en la Argentina¡¨. El fallo polemico logro, sin embargo, algo impensado meses atras: que diputados y senadores se pusieran de acuerdo y consensuaran en tramite ¡§express¡¨ una ley para frenar la excarcelacion anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad. Maquillaje para algunos. Reaccion espasmodica para otros. Todo a tono con el ano electoral. Los obispos manifestaron su esperanza que este mismo espiritu y celeridad primen entre los legisladores a la hora de debatir y sancionar normas para luchar contra la pobreza, en la que estan sumidos 13 millones de argentinos. ƒÜ