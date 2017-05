Fotos Hoy tocará La Beriso y todo el NOA vendrá a Santiago del Estero

13/05/2017 -

El sueño de miles de santiagueños fanáticos de La Beriso, se hará realidad esta noche. Será cuando la banda liderada por "Rolo" Sartorio suba hoy, a las 22, al escenario de Plaza Añoranzas para presentar "Pecado Capital", su último disco. Es la primera vez que llegan a la "Tierra de la chacarera". Y es el único concierto que brindarán en el Norte Argentino. Es por ello que vendrán "beriseros" de todas partes de esta región del país para disfrutar del concierto.

Al ser un evento para todo público, el ingreso de los espectadores será controlado de manera estricta. Las puertas del show se habilitarán a las 20 y el acceso será por calle Mujica.

El área será controlada por personal de la Dirección de Tránsito Municipal, tanto por calle Mujica como por avenida Costanera, donde se realizarán cortes parciales, según se informó.

Habrá un amplio operativo de prevención y seguridad, que contará con tres ambulancias (dos de alta complejidad), dos médicos, ocho paramédicos, personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de la provincia y seguridad privada.

Según se informó, dentro del anfiteatro no se venderán bebidas con alcohol y no se permitirá el acceso de bebidas alcohólicas, encendedores, botellas, palos de banderas, cortaplumas, fuegos artificiales.

Aún se pueden conseguir entradas. Las generales cuestan $450, están en venta en Pago donde Nací, Independencia 253 local 3 de Galería Gigli. El sábado podrán adquirirlas por la mañana en Pago donde Nací y luego, desde las 15 en boletería de Añoranzas.

Fenómeno

Con canciones que hablan de angustias y superación, La Beriso se convirtió en un movimiento de masas tan misterioso como arrasador. La clave del éxito son sus letras. Lo piensa el mismo Sartorio, lo aseguran sus cercanos, lo machacan sus seguidores, lo afirman desde la discográfica multinacional que fichó a la última gran banda de rock nacional. "Las letras son lo más importante en las canciones de La Beriso, lo que transmiten llega a mucha gente. Es un mensaje de lucha de alguien que la ha pasado mal; de dolor por un montón de motivos; de que hay una esperanza a pesar de todo. Te sentís identificado siempre, con varias canciones", destacan. La Beriso es una banda con seguidores que van en familia, o una banda con una gran familia de seguidores. Ese fenómeno social implica que en sus shows se pueda ver a familias enteras -abuelos, padres, hijos, nietos- asistiendo a una concentración tribal amalgamada por un sentimiento de complicidad y coincidencia en las tragedias, las tristezas, la esperanza y -por momentos- la felicidad. "Había ausencias que no podía reemplazar, a mí la banda en su momento me sirvió para salir de un pozo, La Beriso llegó para hacerme acordar de gente que ya no está y los seguimos porque las letras nos re llegan", son algunas de las frases de los fans.

El grupo vio pasar, antes de alcanzar su alineación definitiva en 2003, a 29 músicos: muchos de ellos llegaban leyendo un aviso en la revista Segundamano que decía ‘Busco guitarrista para banda de rock’. Un par de años después de empezar con las pruebas, Rolo se quedó con Emiliano Mansilla, Pablo Ferradas, Ezequiel Bolli y Javier Pandolfi.