Preocupado por el nivel educativo que hay en la Argentina

13/05/2017 -

-¿Qué opinión tenés acerca de las políticas de ciencia y de educación del gobierno nacional?

-Siempre quiero más, siempre me parece poco. Me parece que la educación pública de calidad tiene que ser una bandera de todos. Ningún país llega a crecer si no tiene una buena educación. Estoy preocupado por el nivel educativo que tenemos, no es que somos un desastre, pero la calidad fue mermando con el tiempo. La cuestión es que tiene que ser una política de Estado preocuparse por la educación pública.