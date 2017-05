"Hay una cuestión que me acompaña, que es la curiosidad"

13/05/2017 -

-En "Todo tiene un por qué" esa impronta tuya tiene más espacio para salir.

-No es lo mismo hacer ocho programas al año que hacer cinco programas por semana. El programa diario tiene otro ‘timing’, tiene otra forma.

-¿Por qué dos programas de temática científica? ¿Siempre te interesó?

-Cuando era chico leía la revista "Muy Interesante", me gustaban ya esos temas. Hay una cuestión que me acompaña de toda la vida, que es ni más ni menos que tener curiosidad. También, en parte, me hice periodista y empecé a trabajar en los medios, por curiosidad. Cuando le pregunto a los invitados de mis programas tiene que ver con eso, con las ganas que tengo de saber del otro o sobre determinadas cosas.