13/05/2017 -

-Desde tu llegada a los medios hiciste muchas cosas diferentes. ¿Por qué los cambios? ¿Te aburrís?

-(Risas) Soy bastante inquieto, le huyo un poco a la comodidad. Me gusta incursionar en diferentes programas, me gusta explorar, tener otras experiencias. Hoy tengo la posibilidad de elegir los trabajos y decidir lo que tengo ganas de hacer, pero nada es eterno, todo tiene un ciclo y en algún momento me cansaré y trataré de hacer otra cosa.

-A excepción de "La mesa está lista".

-En general me gusta ir manejando mis propios tiempos, salvo que haya una interrupción forzada como es el caso de El Trece, porque evidentemente si hay algo que no funciona en la televisión abierta no hay mucha paciencia. Es así, son las reglas del juego. Pero después, con Pura Química o antes con Fútbol para todos o Diario de medianoche yo me fui sin que me echen, me fui con gente pidiéndome que me quede, me fui con gente pidiéndome que me quede.