Ex novia de Cubero: "Tranquilo, Fabián, el tiempo lo cura todo"

13/05/2017 -

La escandalosa separación de Fabián Cubero y Nicole Neumann, en medio de rumores de infidelidad por parte de la modelo, trajo a flote el desprolijo inicio de la relación cuando el futbolista engaño a su entonces pareja, Sofía Martín.

La bailarina, que no tiene un perfil mediático, utilizó su cuenta de Facebook para hacer su descargo y pedir que no la metan en el centro de la escena ya que hace mas de diez años no forma parte del círculo íntimo del deportista.

"Por respeto a mi familia, mi pareja y mi presente, voy a dar una respuesta a tanta insistente consulta que repentinamente tienen hacia mí en consecuencia de la mediática separación de Fabián; porque mi vida está en paz y pretendo que siga así", inició.

Y luego agregó: "Hace más de 10 años que soy completamente ajena a su vida, sus problemas, alegrías, logros y fracasos. En su momento no fue fácil para mí, ni mi entorno lidiar con las noticias que exponían lo que para nosotros era una situación muy dolorosa con el simple afán de conseguir un punto más de rating o luego ver como se reían descaradamente para promover la estrategia de exposición en medios de una pareja a la que seguramente más tarde les llegarían otros tipos de negocios. En algún lugar sabía que las noticias son efímeras y que en poco tiempo desaparecería del radar... y así fue".

Analizó la insistencia de los medios de comunicación: "Hoy a la distancia, entiendo y respeto que todo esto que hacen los medios es un trabajo; pero la realidad es que para los que no pertenecemos a este mundillo terminamos saliendo perjudicados: porque no estoy acostumbrada a ver mi cara en una pantalla con un zócalo que dice alguna cita que hice hace más de 10 años, porque ni a mí, ni mi familia ni a mi pareja les resulta gracioso revivir este pasado, porque ya no soy esa que muestran, porque Yo no soy el foco de este asunto. Es por todo esto que no voy a permitir que vuelva a suceder".

"Entendí con paciencia que el tiempo lo cura todo, una frase real que me ayudó a superar situaciones más difíciles que ésta y que me mostró que podemos vivir la vida que queremos vivir. En aquel momento y luego de un proceso lógico de duelo por la separación como cualquier persona normal - continué con lo que consideraba importante en mi vida: mi familia, amigos, trabajo, mi pasión por la danza, hice viajes, conocí a mi pareja, emprendí nuevos proyectos. Seguí adelante con mi vida que logré poner en orden y estar en paz".