Lourdes Sánchez: "Al Chato Prada lo agarré con el caballo cansado"

Lourdes Sánchez y el Chato Prada están en pareja desde hace varios años. La bailarina reconoció que muchas mujeres han intentado conquistar al productor de Ideas del Sur. Incluso, contó que una vez se animó a encarar a una famosa que le mandaba mensajes al padre de su hijo Valentín.

"Yo tenía su celular en la mano, le llegó un mensaje y lo leí. La llamé y le dije de todo. Ella fue bastante ‘cocorita’, me enfrentó. Se merecía que le dijera de todo. Hace unos años, no la saludaba. Hoy si me la cruzo, la saludo y está todo bien", dijo. Solo detalló que se trataba de una rubia que participó en el Bailando. Explicó cómo logró seducir a Prada: "Capaz fue por el momento en el que nos encontramos de la vida de él. Pasó muchas relaciones que quizás no funcionaron". Cuando le preguntaron si lo había podido "enganchar con el caballo cansado", dijo: "Me parece que sí. Cuando me hablaban de él, me decían que era una persona que para mí no era. Me decían que era cabrón". Aseguró: "Los celestinos fueron Denis Dumas y Campi. Estábamos en Carlos Paz en 2008. Ese verano trabajé con Sofovich. Veía que el Chato iba a ver varias veces la obra en la que yo estaba y me parecía raro."