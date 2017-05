País FALLO POLÉMICO

Le niegan el beneficio del 2x1 a cura genocida de La Bonaerense

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata consideró que esa ley no puede ser aplicada a Von Wernich debido a que durante su vigencia el ex capellán de la Policía Bonaerense no estuvo detenido.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rechazó el pedido de libertad condicional solicitado por el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad y que había solicitado la aplicación del beneficio del 2X1, informó a una fuente judicial. El fallo consideró que esa ley no puede ser aplicada a Von Wernich debido a que durante su vigencia el ex capellán de la Policía Bonaerense no estuvo detenido, según argumentó el juez Juan Pablo Vega. La defensa de Von Wernich había pedido su libertad condicional teniendo en cuenta que se encuentra detenido desde 11 de julio de 2002, por lo que, a su criterio, el tiempo de encierro preventivo al que fue sometido cumple en exceso el plazo establecido en el artículo 13 del Código Penal. Von Wernich, confesor del entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps fue condenado en el 2007 a "reclusión perpetua e inhabilitación perpetua" para ocupar cargos públicos por haber cometido delitos "de lesa humanidad" en el marco del "genocidio" producido por la última dictadura militar. El Tribunal Oral número 1 de La Plata lo consideró "coautor" y "partícipe necesario" de 31 secuestros, 42 casos de torturas y siete homicidios ocurridos durante la última dictadura militar.







