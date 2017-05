Prevención de la bulimia

Hoy 21:10 - Estos consejos deberían ser tomados en cuenta por todo aquel que quiera prevenir la bulimia: n D escubre qué te gusta de tu cuerpo, recuérdalo, y potencia ese atractivo con la ropa que mejor se adapte a tu físico. También puedes disimular los aspectos negativos. n No te compares con los demás. El físico es, sobre todo, cuestión de genes, y aunque se puede mejorar practicando deporte y con una dieta equilibrada, la estructura ósea y la estatura no se pueden modificar. n Conoce y valora tus cualidades, y muéstralas cuando conozcas gente nueva. Cuando alguien es simpático, ingenioso, amable, dice cosas interesantes y sabe escuchar, el físico queda en un segundo plano. n No te aísles, habla con tu familia y amigos. Siempre hay alternativas para mejorar sin necesidad de caer en hábitos perjudiciales para tu salud, que son un problema grave y no una solución.Fomentar el ejercicio regular y adaptado a cada persona, el consumo de dieta variada y equilibrada, evitando el consumo de alcohol y tabaco, como pilares de una vida saludable.La vigilancia familiar y escolar de situaciones de riesgo en etapas como la adolescencia es de vital importancia para detectar precozmente cualquier inicio de estas conductas. l