CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Mayo de 2017
A LAS 16.15 FÚTBOL AFA. | BOCA JUNIORS - RIVER PLATE
Por El Liberal
Hoy 21:46 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 CINE. QUIEREN VOLVERME
LOCO
16.15 FÚTBOL AFA. BOCA JUNIORS
- RIVER PLATE
19.00 JOSUÉ, EL RESUMEN
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN
20.45 JOSUÉ, EL ADELANTO
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
23.00 DUEÑOS DE LA COCINA
01.00 CHICAS DE VIAJE
02.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
14.00 MAURO
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 HOY GANÁS VOS
17.15 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
20.00 RONDA DE EDITORES
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
18.00 SAN LORENZO VS. ROSARIO
CENTRAL
20.15 PASAPALABRA
22.00 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL
12.45 CAPITAN DARK
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 BÁSQUET POR CANAL 14
QUIMSA VS. OLÍMPICO
19.30 ARABESC
20.00 EL CLÁSICO FEDERAL C
ESTUDIANTES VS. INDEPENDIENTE
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 PEREGRINO DE LA FE
23.30 ESPACIO UNSE TV EMÉRITO
CANAL 4
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
PELÍCULAS
CINEMAX
12.07 GAME OF THRONES 03 EPS 06
01.15 LA CASA DE AL LADO
03.14 EL PACTO 2
05.03 FESTIVAL DE BERLÍN 2017
05.34 LAS AVENTURAS DE BAILEY. UNA NOCHE
EN COWTOWN
07.20 LA LIGA DE LA JUSTICIA. GUERRA
08.58 MI HERMANA INVISIBLE
10.34 SUEÑOS SOBRE HIELO
12.26 CLUB DE AMIGAS
14.12 LA NUEVA CENICIENTA II
16.02 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
17.45 SI TE CASAS... TE MATO
19.45 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
10.00 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
TNT
03.39 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
05.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 TNT BUZZ
07.00 MARY POPPINS
09.32 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO
11.36 BAILA CONMIGO
14.01 ALL STARS
15.52 LA BATALLA DEL AÑO
17.57 STEP UP ALL IN
20.06 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
00.32 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
TCM
00.25 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
02.03 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2
03.28 BOWFINGER
05.00 ALF
05.26 ALF
05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
06.18 LA NIÑERA
06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.34 LA MÁQUINA DEL TIEMPO
09.14 LA PANTERA ROSA
09.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.00 LA NIÑERA
10.26 ALF
10.52 ALF
11.18 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
12.08 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS
- THE STRUGGLE CONTINUES
13.10 ST. ELMO’S FIRE
15.15 MI PRIMER BESO
17.10 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
19.00 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
21.00 SNATCH - CERDOS Y
DIAMANTES
23.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2
SPACE
03.44 EL DESTINO DE UN GUERRERO
06.57 EL PROTEGIDO
08.59 NEGRO AMANECER
10.51 BREAKOUT. LA CACERÍA
12.31 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
14.23 R.I.P.D. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
16.06 DESCONOCIDO
18.17 22 MINUTOS
20.00 ONG BAK. EL INICIO
22.00 IRON MAN 3
A DÓNDE IR
PATIO DEL INDIO FROILÁN
(BOCA DEL TIGRE)
+ HOY, A LAS 19.30 SE PRESENTARÁ EL DÚO SARAVIA, INTEGRADO POR
YAMILA Y MARÍA SARAVIA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ DOMINGO 21 LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”. UN
ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR DISFRUTARÁ DE LOS CHISTES
DE ESTE GRAN HUMORISTA CORDOBÉS.
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.
+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
POR FAVOR, PONER AQUÍ LA FOTO GRABADA COMO PV07.54.JPG Y LA
LEYENDA: YAYO SE PRESENTARÁ EN EL PRIMER COLISEO DE LOS SANTIAGUEÑOS.
CINES
SUNSTAR
REY ARTURO LA LEYENDA
DE LA ESPADA (3D):
FANTASÍA (+ 13 años)
13/05 -14:30 (cast)17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
13/05 - 14/05 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2(3D): AVENTURA,
ACCIÓN (+ 13 años) 13/05-18:40 (Cast)
21:30 (Cast) 00:15 (Subt)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
13/05-14:00 (Cast) 16:40 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
13-05-19:20 22:10 00:50
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
13/05 - 14/05 15:00 17:30
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
13/05 -14/05 -20:00 (Cast) 22:30
((Subt) 00:45 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+16 años) 13/05
-14/05-15:00 (cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
REY ARTURO LA LEYENDA
DE LA ESPADA (2D): FANTASÍA
(+ 13 años)
13/05-22:30 (Subt) 01:00
HÍPER LIBERTAD
GUARDIANES DE LA GALAXIA
VOL 2 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
EL REY ARTURO: LA LEYENDA
DE LA ESPADA APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:40- (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50-
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:20- 20:30 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50