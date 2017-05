CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Mayo de 2017

Hoy 21:46 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 CINE. QUIEREN VOLVERME

LOCO

16.15 FÚTBOL AFA. BOCA JUNIORS

- RIVER PLATE

19.00 JOSUÉ, EL RESUMEN

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 JOSUÉ, EL RESUMEN

20.45 JOSUÉ, EL ADELANTO

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 DUEÑOS DE LA COCINA

01.00 CHICAS DE VIAJE

02.00 PAUSA EN FAMILIA





AMÉRICA

14.00 MAURO

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA





CANAL 9

13.00 HOY GANÁS VOS

17.15 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

20.00 RONDA DE EDITORES

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS





EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

18.00 SAN LORENZO VS. ROSARIO

CENTRAL

20.15 PASAPALABRA

22.00 LAS PUERTAS DEL SR. LÓPEZ





CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL

12.45 CAPITAN DARK

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 BÁSQUET POR CANAL 14

QUIMSA VS. OLÍMPICO

19.30 ARABESC

20.00 EL CLÁSICO FEDERAL C

ESTUDIANTES VS. INDEPENDIENTE

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 PEREGRINO DE LA FE

23.30 ESPACIO UNSE TV EMÉRITO





CANAL 4

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ





PELÍCULAS

CINEMAX

12.07 GAME OF THRONES 03 EPS 06

01.15 LA CASA DE AL LADO

03.14 EL PACTO 2

05.03 FESTIVAL DE BERLÍN 2017

05.34 LAS AVENTURAS DE BAILEY. UNA NOCHE

EN COWTOWN

07.20 LA LIGA DE LA JUSTICIA. GUERRA

08.58 MI HERMANA INVISIBLE

10.34 SUEÑOS SOBRE HIELO

12.26 CLUB DE AMIGAS

14.12 LA NUEVA CENICIENTA II

16.02 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

17.45 SI TE CASAS... TE MATO

19.45 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

10.00 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

TNT

03.39 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

05.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

07.00 MARY POPPINS

09.32 EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO

11.36 BAILA CONMIGO

14.01 ALL STARS

15.52 LA BATALLA DEL AÑO

17.57 STEP UP ALL IN

20.06 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

00.32 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

TCM

00.25 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

02.03 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

03.28 BOWFINGER

05.00 ALF

05.26 ALF

05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

06.18 LA NIÑERA

06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.34 LA MÁQUINA DEL TIEMPO

09.14 LA PANTERA ROSA

09.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.00 LA NIÑERA

10.26 ALF

10.52 ALF

11.18 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

12.08 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS

- THE STRUGGLE CONTINUES

13.10 ST. ELMO’S FIRE

15.15 MI PRIMER BESO

17.10 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

19.00 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

21.00 SNATCH - CERDOS Y

DIAMANTES

23.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

SPACE

03.44 EL DESTINO DE UN GUERRERO

06.57 EL PROTEGIDO

08.59 NEGRO AMANECER

10.51 BREAKOUT. LA CACERÍA

12.31 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

14.23 R.I.P.D. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

16.06 DESCONOCIDO

18.17 22 MINUTOS

20.00 ONG BAK. EL INICIO

22.00 IRON MAN 3





A DÓNDE IR

PATIO DEL INDIO FROILÁN

(BOCA DEL TIGRE)

+ HOY, A LAS 19.30 SE PRESENTARÁ EL DÚO SARAVIA, INTEGRADO POR

YAMILA Y MARÍA SARAVIA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 21 LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”. UN

ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR DISFRUTARÁ DE LOS CHISTES

DE ESTE GRAN HUMORISTA CORDOBÉS.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

POR FAVOR, PONER AQUÍ LA FOTO GRABADA COMO PV07.54.JPG Y LA

LEYENDA: YAYO SE PRESENTARÁ EN EL PRIMER COLISEO DE LOS SANTIAGUEÑOS.





CINES

SUNSTAR



REY ARTURO LA LEYENDA

DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

13/05 -14:30 (cast)17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

13/05 - 14/05 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2(3D): AVENTURA,

ACCIÓN (+ 13 años) 13/05-18:40 (Cast)

21:30 (Cast) 00:15 (Subt)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

13/05-14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

13-05-19:20 22:10 00:50

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

13/05 - 14/05 15:00 17:30

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

13/05 -14/05 -20:00 (Cast) 22:30

((Subt) 00:45 (Subt)

LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+16 años) 13/05

-14/05-15:00 (cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

REY ARTURO LA LEYENDA

DE LA ESPADA (2D): FANTASÍA

(+ 13 años)

13/05-22:30 (Subt) 01:00





HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA GALAXIA

VOL 2 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA LEYENDA

DE LA ESPADA APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:40- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50-

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:20- 20:30 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50