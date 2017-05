FÚNEBRES | 14 de Mayo de 2017

Hoy 22:02 -

- Francisco Rodolfo Soria

- Alfredo Daniel Velarde (Las Termas)

- Carmen Rosa Ovejero

GUZMÁN, HECTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 8/5/17|. La Comisión directiva de la Biblioteca Dr. Manuel Gorostiaga acompaña a su esposa Hilda y a sus hijos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, CARMEN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Sus hijos Carlos, Domingo, Susana, Ramón y Sebastián; hijos políticos Sergio, Carina, Beatriz, Viviana y Dionisia; nietos, bisnietos, sobrinos, hermanos, amigos y demás fliares. Sus restos son velados en Santa Rosa 540 y serán inhum. hoy a las 15 en el cement. La Piedad. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

SORIA, FRANCISCO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Su esposa Olga, hijos Maribel, Wiliam, Daniel, h. pol. Natalia y Yohana, nietos Sofía Delfina, Lucas. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad, casa de duelo calle 10 nº 437 Villa Borges. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Tan brusca y rápida tu partida, que el Señor te reciba en su infinito Cielo por haber sido la mejor mamá y esposa. Sus hijos Maxi y Ramiro y su esposo Ramón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Cuanto dolor nos deja tu partida, sabemos que el Señor ahora tiene el Ángel más bello. Descasa en paz hermosa nuestra. Su madre y hermanos imploramos al Señor nos de la fuerza necesaria para poder seguir sin vos. Rogamos oraciones por la paz de tu alma.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Sus amigas del grupo; Marcela, Silvia, Mónica, Gaby, Gladis y Lita, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Querido Maxi te acompañamos en este profundo dolor. Tus amigos del equipo de Historia; Enzo, Esteban, Euge, Fabio, Gabi, Kari, Marcia, María, Pao, Eva, Adriana, René y Alga, participan con dolor su fallecimiento.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. La comunidad educativa del Cens Nº 1, participa con profundo dolor la partida de la mamá del docente de la Casa Maximiliano Basualdo. Rogamos oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Amigo querido sentimos y acompañamos en tu dolor la partida de tu mamá. Oramos al Señor les de las fuerzas necesarias para seguir adelante vos y tu familia. Elevamos oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Los ex compañeros de promoción 82 de su hermana Nancy participan con dolor su fallecimiento y la acompañan en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Su amiga Nora Quiroga participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. "Señor ya esta ante ti, recibela en tu Reino". Las amigas de su hna, Nancy ; Rosita Ovejero de Bulacio, Analia Galvez de Maldonado, Tere Villa de Di Prieto y Ana Llugdar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por su pronta resignación. Elevan oraciones een su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Sergio Jiménez y flia., Marisa Raschi, participan el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Maximiliano. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. El Dpto. de Cs. Sociales del Colegio del Centenario, participa el fallecimiento de la Madre del Prof. Maximiliano Basualdo. Ruegan por su eterno descanso y brille para ella la lu z que no tiene fin.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció 12/5/17|. Ing. Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury y sus hijos, participan con pesar eel falecimiento de Graciela y acompañan a su flia. con oraciones.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. La Comunidad Educativa del Colegio Sec. del Bº Huaico Hondo acompaña en este momento de dolor a la Rectora Nancy Torres por el fallecimiento de su hermana y madre del Prof. Maximiliano Basualdo. ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Viviana Alonso y Maria Cristina Figueroa, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana de la rectora del Colegio Huaico Hondo, prof. Nancy Torres y madre de nuestro compañero Maxi Basualdo. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. "El Señor es mi pastor nada me faltará en verdes prados me hace descansar ". La Comunidad Educativa del Colegio del Centenario, participan con dolor el falecimiento de la Sra. madre del prof. Maximiliano Basualdo y hna. de la prof. Nancy Torres.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Prof. Liliana Balanza, participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Nancy Torres y madre del prof. Maximiliano Basualdo. Ruega oraciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Las preceptoras del Turno Tarde del Colegio del Centenario, participan el fallecimiento de la Mamá del prof. Maximiliano Basualdo y de la hermana de la prof. Nancy Torres. Ruegan oraaciones en su memoria.

TORRES, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. Compañeras de Secretaria del Colegio del Centenario; Viviana, Griselda, Beatriz, Marianella y Agustina acompañan a su hijo Maximiliano en tan duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Querida Xime, hace 9 meses de tu partida ¡Dios te llevó a su lado! Tu fallecimiento nos dejó un gran vacío que nadie podrá llenar ¡sabemos que desde donde esté, siempre nos cuidará y protegerá! descansa en paz. ¡Te amamos y extrañamos mucho! Su esposo Ricardo, sus hijos Santi, Lea, su hija en el afecto Vale; su madre política Zully; sus cuñados Claudio, Daniela; sobrinos Ale, Ago, Mily, Milo y Jonathan y demás familiares invitan a la misa hoy a las 19.30 en la Catedral Basílica.

CANCINOS DE CORDERO, PETRONA IMELDA - CANCINOS DE POGONZA, ERMELINDA (q.e.p.d.) Fallecieron el 12/7/09 - 26/4/17|. Sus hermanos y sobrinos Norma C. de Pedraza, Francisco Alberto Cancinos y flia, Emilse C. de Barraza, Alba Luz C. de Acosta, Evelina de Navarrete y flia, invitan a la misa para rogar por sus almas hoy a las 20.30 hs en la parroquia Ntra. Sra. de la Piedad.

GOROSITO, JOSÉ ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció 14/5/96|. Hijo querido no pasa un día sin que estés en mis pensamientos, más ahora que estás cumpliendo 21 años de tu partida y estás junto a tu papo en la Casa del Padre. Su mamá Blanca y hermanos invitan a la misa a celebrarse en la Catedral basílica hoy domingo a las 19.30 en la iglesia Catedral Basílica. Ruega oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ DE PAPPALARDO, ZOILA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/14|. Madre querida: "vivirás siempre en nuestros corazones". Con tu alegría, fortaleza y valentía. Que el Señor te dé el descanso eterno". Sus hijos Ana María, Juan José, Graciela del Valle; hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón, al cumplirse tres años de su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LARCHER DE CORBALAN, MARIA ELISA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/17|. "Ama hasta que duela". Tus hijos y nietos invitan a la misa, con motivo de cumplirse el primer mes de su fallecimiento que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

MANZUR DE NAVARRO, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Su hija Adriana invita a familiares y amigos a la misa en su querida memoria, a celebrarse hoy en Catedral Basílica, a las 19.30 al cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre.

O' MILL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento. Su esposa Lidia Acuña, sus hijos y nietos invitan a la misa a celebrarse en la Iglesia Santo José de Belgrano hoy a las 20,30 para pedir oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

POGONZA DE CANCINOS, NELIDA - CANCINOS RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Fallecieron el 12/5/88 - 29/5/88|. Sus hijos Norma C. de Pedraza y flia; Francisco Alberto Cancinos y flia; Emilse C. de Barraza y flia; Alba Luz C. de Acosta y flia; Evelina C. de Navarrete y flia, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Ntra. Sra. de la Piedad, al cumplirse 29 años y 28 años y 17 de sus respectivos fallecimientos.

VEGA, CELSO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/15|. Querido Celso, hace 2 años partiste inesperadamente a la Casa del Padre, sin embargo, tu ausencia aún se percibe y la desolación sigue latente. Esperamos que nos des la resignación al saber que estás contemplando el rostro del padre y descanso en paz. Su esposa, hijos, nieta y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Divina Misericordia.

MALDONADO, HUGO ALBERTO (VICECOM.) (R) VGM (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/17|. Lidia Zoraida Pellene de Trejo y flia., acompaña a su querida hna. Lic. Teresita, a la esposa e hijos en estos momentos de gran dolor que sufre toda la humanidad cuando nos precede un ser querido en el gran viaje hacia la eternidad.Rogamos al Altísimo oraciones en su memoria.

AILÁN VDA. DE LÓPEZ, ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/14|. "Ya se cumplieron dos años de tu partida, pero tu presencia vive permanentemente en nuestras vidas". Tus hermanos Chichí, Elena, Yuqui y tus amados sobrinos Marcelo, Mariela, Laura y Gaby elevaran sus plegarias para rogar por su descanso eterno el día 15/05/2016 a las 19 hs. en la iglesia del Perpetuo Socorro. Las Termas.

CATÁN, JUAN CRISOSTOMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/15|. Al cumplirse 2 años de su desaparición física, su esposa, sus hijos, sus nietos, su cuñado, invitan al responso que se realizará el lunes 15/05/17, a las 16:30 hs en el Cementerio de la Misericordia.

----------------------------------------

----------------------------------------

GALLEGO VDA. DE CASTELLANO, AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/17|. Su hija Mirta, sus nietas Gabriel y Nadia Galeano agradecen a su adorado sobrino Luis Mario Moyano y a toda su familia por el inmenso amor y acompañamiento que siempre le brindaron y a Myriam Coronel, su amada sobrina del corazón que supo aliviar su dolor y sostener su mano hasta el final. Gracias por tanto amor, por ayudarnos y acompañarnos siempre. Invitan a la misa, pidiendo por su eterno descanso, a realizarse el domingo 14 a las 20 en la iglesia Cristo Rey.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CORBALÁN, LEOPOLDO NAPOLEÓN (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará y en verdes praderas Él me hará descansar". Víctor Marianí, sus hijas Zully y Yanina Marianí participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Guillermo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CORBALÁN, LEOPOLDO NAPOLEÓN (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/17|. "Que dichosos son aquellos que mueren en el Señor". Mercedes Vindel de Salim, María Marta Salim y Claudia Salim y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Guillermo Corabalan y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. "Yo soy el camino , la verdad y la vida . Nadie va al Padre , sino por mi". La Congregación Religiosa de los Misioneros de Ntra. Señora de la Salette, región Argentina-Bolivia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria. Sus restos están velándose en la Pquia. N.S. del Perpetuo Socorro. Oficio religioso 9:30hs. luego su restos serán exhumados en Yerba Buena, Tucumán. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. La Comunidad de la Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, participan con dolor el fallecimiento de nuestro Sacerdote y Padre, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Familia Saletense Región Argentina-Bolivia, participan con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Comunidad Rural del Departamento Río Hondo, participan con dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones para su descanso eterno. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Unidad Educativa del Colegio Parroquial Ntra. Sra. de la Salette, participan con hondo pesar su fallecimiento, elevan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Caritas Parroquial, participa con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Participan con dolor la partida del párroco Alfredo Velarde las autoridades de la Comisión Directiva y Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Termas de Río Hondo. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Aida del Carmen Jiménez, hijos: Marcelo, Guido y Germán Buabud, hijas políticas y nietos. Participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro amado párroco Alfredo. Ruegan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Silvia Isabel Trejo, sus hijos Rodrigo, Hernando y Alberto Oscar Jiménez, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. "Y que brille para el la luz que no tiene fin". Tus amigos de la Farmacia Gutiérrez. Graciela, Edgardo, Gaby, Goyo, Lorena y Joaquín te despiden con inmenso dolor. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. La Comunidad de Villa Río Hondo de la Capilla Ntra. Sra. del Pilar, participan con profundo dolor la partida del Padre Alfredo que nos acompañó durante tantos años. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. "En el cielo hay una fiesta por que te reencontraste con Dios, y toda tu familia". Minés Gerez y familia, Liliana Gerez, Perla Gerez y flia., familia Ruiz, familia Abalos y familia Figueroa, participan con dolor el fallecimiento de quien fuer el amigo, conejero y sacerdote de todos. Elevan oraciones a su querida memoria y siempre estarás en nuestros corazones. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Perla Rojas de Vagliati, sus hijas Graciela, Liliana, Paola y Respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones pidiendo descanso eterno. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. La Comisión Directiva, Personal Administrativo de la Biblioteca Popular Ricardo Rojas, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. La Directora del Museo Histórico de la Ciudad, Prof. Alba Rojas de Vagliati, participa con hondo pesar el fallecimiento de este gran colaborador, padre Alfredo, su ayuda fue invalorable. Eleva oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. José Seco y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro consejero Espiritual, querido Padre Alfredo. Ruegan oraciones por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Guillermo Boglione y familia, participan con dolor el fallecimiento de Padre Alfredo y elevan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Estará en nuestros corazones y de tantos que supimos de su servicio y vocación sacerdotal. Alfredo: Que Dios te acoja en su seno paternal, aún cuanto nos consterna en nuestro hogar, que tú presencia vivida será permanente en nuestros pensamientos al mostrar el camino de la verdad y la justicia como nos legaste. En nosotros seguirá latente la cercanía de tus afectos y consejos de hermano y el inmensurable cariño que diste en cada momento difícil con la voz tan sentida de persona cristiana. Gabriela Nélida Ruiz de Fares "Nelly", José y Adriana, Francis, hijos y nietos oraremos por el descanso eterno de un miembro tan querido por la comunidad Salettense y por siempre en tu fraternidad que siempre recordaremos. Rogando pos su memoria, extensivo con abrazo en Cristo para todos lo miembros de la Congregación de sus anhelos y de toda la parroquia local con sus ejercicios de amor ante su partida. Que así sea y el Altísimo brille a su lado. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre Alfredo, el Staff de la Emisora Radio EcoTermas, Omar Villavicencio, Sandra Fernández, Pablo Cristoff, Nancy Pereyra, Walter Meltcher y Miguel Cano. Elevan Oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. "Vivirás siempre en nuestros recuerdos". La comunidad de la Capilla de la Divina Misericordia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Jovita Manlla, Sobrinos y Sobrinos Nietos, participan con dolor el fallecimiento del Padre Alfredo. Elevan Oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Luis Manlla, Miriam Sosa e hijos Gustavo, Ariel y Romina, participan con dolor el fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Yessica Díaz, Luciano, Lisandro y Thiago Requelme, participan con dolor el fallecimiento de querido Padre Alfredo, elevan oraciones a su memoria. Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Sandra Sosa, Carlos Omar Sosa, participan con dolor el fallecimiento del párroco Padre Alfredo, elevando oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. "Porque fuiste mi compañero, consejero y amigo, te llevaré siempre en mi Corazón". Iván Díaz, participa del fallecimiento del entrañable Padre y eleva oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Estela Jiménez de Díaz, Sus hijos Eugenio y Martín y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre Alfredo, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. La Comisión Directiva del Grupo Mariano y el Centro de Docentes Jubilados "Sara de Rojas", participan con profunda congoja el fallecimiento del querido Párroco Alfredo, con la convicción que descansa en la morada de la Gloria junto al Padre Celestial. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Manuel Loto, Graciela Muksi, sus hijos Gringo y Claudia, Patricia y Guillermo con respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado Párroco Alfredo que desplego con su labor incansable, una trayectoria digna del buen pastor, elevan oraciones en su querida memoria. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Carlos Parrado, María Elena Nazar, sus hijos Carlos, Walter y familia, participan con gran dolor el fallecimiento del Párroco Alfredo, consejero espiritual que supo brindar apoyo. Que el Dios de la Vida le conceda su merecido descanso. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. "Tu luz brilló un día en nuestra familia. Hoy con dolor vemos tu partica, pero tu luz seguirá brillando en nosotros". Gloria, Milton, Milton Exequiel, Marcia y Germán, participan acongojados la partida de Nuestro Padre Alfredo, ruegan oraciones pidiendo descanso eterno. Las Termas.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Dra. Ana Gimena Storniolo y familia participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su familia y a toda la Congregación de La Salette.

VELARDE, ALFREDO DANIEL MS (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Querido Padre Alfredo, hoy partiste a la Casa del Padre, seguramente de la mano de María. Tu partida nos causó dolor, pero nos dejaste lo mejor: tu vida de entrega todos estos años. ¡Te recordaremos por siempre! Lilia Japáz de Mitre y familia.

MALDONADO DE PINTO, BLANCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. Cuantos dones, cuantos cosas hermosas y elevadas, cuanta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejo de compartirlas con sus seres queridos. Su esposo Carlos Pinto, hijas Tere y Ana y sus nietos Álvaro, Mariana y Ana Paula invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en el Santuario Nuestra Señora de Loreto dos meses de su fallecimiento.