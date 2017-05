Diez consejos a los consumidores para los días de ofertas en internet

Hoy 22:22 - La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor difundió un listado de consejos destinados a los consumidores que realicen compras virtuales los próximos 15, 16 y 17 de mayo durante el “Hot Sale”, fechas en que se concentra en poco tiempo una cantidad muy grande y agresiva de ofertas. El consumidor puede confundirse o pasar por alto aspectos importantes que hay que tener en cuenta en las compras de este tipo”, dijo el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, a través de un comunicado. A partir de esto, la Dirección realizó una nómina de 10 consejos a tener en cuenta antes, durante y después de comprar online: 1 - Informate previamente sobre las características de lo que querés comprar. Relevá y compará precios antes de tomar la decisión. 2 - Antes de realizar la compra, verificá los datos del vendedor o la empresa. Los datos garantizan que el comercio existe de verdad. 3 - Comprobá que la página web sea segura, antes de ingresar los datos de tu tarjeta. La dirección debe comenzar con “https”. 4 - Controlá el límite disponible de tu tarjeta de crédito antes de hacer la compra. 5 - La oferta o promoción online debe ser clara y detallada. Fijate que estén todas las características esenciales de lo que vas a comprar. Leé la letra chica. 6 - Si una oferta tiene “cantidades limitadas”, deben informarte las unidades disponibles. 7 - Asegurate que en pantalla estén informados los costos finales, incluidos los del envío. Que te informen cómo te van a enviar el producto. 8 - Te tienen que enviar por mail el comprobante de pago o la factura electrónica. Si tenés algún problema, te va a servir para reclamar. 9 - Cuando recibís el producto, tenés 10 días para cancelar la compra. Si no te gusta o no te sirve, podés devolver lo que compraste antes de los 10 días. 10 - Acordate que por ley todos los productos tienen como mínimo una garantía de 6 meses. Las empresas no pueden restringirla a una menor cantidad de tiempo. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor recuerda que se encuentra a disposición la línea gratuita de orientación al consumidor (0800-666-1518) para recibir consultas, de lunes a viernes, de 8 a 20. De enero a abril de este año, el Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo (Coprec) recibió 284 denuncias (el 4% del total de reclamos) por problemas en compras vía canales electrónicos.