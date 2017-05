Hoy 22:52 - Como todos los años, recorro la Feria a las apuradas, con ganas de absorber tanta cultura en un solo instante. Me detengo muy especialmente en los stands de las provincias que están en nuestro pabellón. Siempre hay alguna presentación interesante y menos bulliciosa que las de los stand de las editoriales, donde hacen cola para que el autor les firme los ejemplares. En nuestro caso no es así, tenemos tiempo de conversar con el público interesado, que al no ser masivo, le dedicamos el tiempo suficiente para que se enteren de cual es el objeto de nuestro trabajo. En mi caso particular, presenté un relato de los Dioses Originarios, que acompañará al Manual de Santiago del Estero NUEVOS CAMINOS, el próximo año. Siempre hay alguna maestra, algún profesor que quiere aplicar en su trabajo, lo que decimos. Y así fue como conversé con un profesor que aparte de los dioses griegos, en sus clases de Literatura enseñará la mitología del NOA y sus alumnas me entrevistarán online. También hubo casos en que estaban interesados en nuestras obras pero no disponían de dinero así que le ofrecimos nuestra opción página web para que nos conozcan y si les gusta, se provean de nuestras producciones. Buenos Aires es una posibilidad para que se conozcan nuestras obras que son variadas y buenas. Desde libros de poesías, relatos, leyendas, ensayos y revistas. También libros didácticos y como en el caso de Marta Pérez, referido a nuestras creencias cristianas, un libro sobre la Virgen María. Pude presenciar una representación artístico musical sobre La Mama Antula y su obra por un grupo del Congreso de la Nación. Y como en el stand de Santiago del Estero no puede faltar el folclore, Toño Rearte nos deleitó por dos horas con la música nuestra.