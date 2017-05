Hoy 22:52 - La charla dada el 27 de abril en el stand de Santiago del Estero -el día en que comenzó la 43a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires- se tituló: Autonomía provincial: perspectiva histórica y actualidad del federalismo, de la cual agradezco la invitación de la Subsecretaría de Cultura de la provincia para esta participación. El planteo central tenía que ver con abordar esa fecha tan importante que tenemos los santiagueños, con el propósito de rescatar el concepto del federalismo. Quienes vivimos en esta provincia tenemos dos fechas que ocupan un lugar central en nuestro calendario: el día de fundación de la ciudad (25 de julio) y la conmoración de la autonomía provincial (27 de abril). Las celebraciones no tienen solamente la intención de rememorar lo que sucedió hace mucho tiempo. A quienes nos dedicamos a la historia nos gusta escarbar en el pasado, pero no por simple curiosidad o hobby sino porque consideramos, tal como dijo el escritor norteamericano William Faulkner, que el pasado nunca pasa sino que el pasado es una dimensión del presente. Y como el pasado es una dimensión del presente, reflexionar sobre la autonomía provincial es una manera de problematizar la actualidad. Por ello en la charla intenté recuperar el drama político del momento de 1820. El momento de la autonomía ocurrió en un contexto complejo, en el que veníamos de un enfrentamiento entre el proyecto federalista liderado por Artigas frente a otro proyecto más centralista, representado por el congreso que declaró la independencia. Recordemos que allí, en la estela política de Artigas, aparecen otros nombres importantes como Güemes, Bulnes, Javier Díaz, Moldes y el mismo Juan Francisco Borges. Por supuesto que dentro de ese proyecto federalista había muchas diferencias, muchos matices entre sus miembros pero a grandes rasgos coincidían en su pensamiento. Pues bien, ya cuando llega 1820 el proyecto de Artigas está derrotado. El propio Artigas está exiliado en el Paraguay. Pero el acta de autonomía provincial de 1820 declara que sostiene y defiende los principios federales. En ese documento se cita como modelo a la confederación de EE.UU., que en ese momento era un sistema político de avanzada, porque digamos que los norteamericanos son los inventores del federalismo tal como lo conocemos hoy. Lo que había hasta ese entonces era el sistema confederal, como lo era la Liga Helvética. Pero allí aparecen Jeffreson, Madison, entre otros, y piensan este nuevo diseño institucional. Lo cierto es que después de las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX Argentina aprobó una constitución que adopta un sistema federal. Pero sabemos que ese federalismo quedó a mitad de camino y ese fracaso fue recurrentemente motivo de reflexión por parte de historiadores, juristas, economistas, etc. El ensayista santiagueño Bernardo Canal Feijóo escribió un hermoso libro en 1958 que se llama La frustración constitucional. Ese libro tranquilamente podría haberse titulado: El fracaso del federalismo. Porque habla de eso, que es un tema al que siempre Canal vuelve. Y Canal fue un hombre de ideas pero también de praxis. Porque el PINOA es de algún modo un intento por pensar un proyecto de país con impronta fuertemente federal. En ese libro Canal nos ofrece una serie de profundas reflexiones acerca del sustrato filosófico, social y político del federalismo, ahondando en muchos de sus aspectos. Resulta un texto al que tendríamos que volver a la hora de discutir por un sistema federal en serio en nuestro país. Es interesante cuando plantea lo siguiente: “El provinciano que cree que la batalla por el federalismo debe librarse en Buenos Aires, prueba que está dispuesto a entrar en acción en el terreno de su imposibilidad, o sea, eludir una vez más la cuestión verdadera”. Otra cuestión que propone este autor es que “la debilidad del movimiento federalista es la falta de una doctrina categórica”. Precisamente, considero que para suplir esa falta es que Canal se embarca en las reflexiones que presenta este texto. Alrededor de estas cuestiones giró la charla, discutiendo también las propuestas de autores más contemporáneos que se dedican a estudiar y analizar el federalismo. Está claro que discutir el federalismo es discutir de actualidad. Y un aniversario más de la autonomía provincial creo que era una ocasión propicia para plantear estos temas. Porque, no me canso de plantearlo, hablar de historia es hablar de política, y hablar de política es hablar del presente.l (*) Esteban Brizuela es Licenciado en Historia, sus investigaciones sobre historiografía fueron publicadas en revistas especializadas. Publicó trabajos en los libros “El pensamiento y la obra de Orestes Di Lullo” de Gustavo Carreras y en “Historia de las ideas de Santiago del Estero”, de Gustavo Carreras y Héctor Daniel Guzmán. Trabajó en investigación y archivo para el programa “Santiagueños” que se emitió por Canal Encuentro y forma parte del equipo de “Historia de las