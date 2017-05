Fotos Agredió al actual novio de su ex y los insultó en pleno centro

14/05/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Una pareja denunció a un hombre luego de que éste los insultara, y agrediera al joven en plena vía pública. Según indicaron fuentes policiales, visiblemente despechado, un hombre que se encontró con su expareja y el nuevo compañero de ésta en plena zona céntrica de Las Termas, los insultó lanzando duros improperios y hasta llegó a golpear a la nueva pareja de su ex. Las denuncias fueron radicadas ayer alrededor del mediodía en la oficina del Menor y la Mujer. Una mujer de apellido Morales, de 30 años, y su pareja de apellido Palomino, de 29, ambos con domicilio en el sector B de Villa Balnearia, señalaron que el acusado -de apellido Cajal, de 30 años, domiciliado en el barrio Toro Yacu- los increpó en la vereda de un local comercial deportivo sobre, calle Fleming. Además agredió físicamente a Palomino, aunque éste no respondió el ataque, como tampoco la mujer. Ambos se retiraron del lugar para evitar enfrentarse al agresor, aunque éste los continuaba insultando. La reacción del agresor sería a causa del despecho, ya que la mujer es su expareja y tienen un hijo en común, que estaba presente en el lugar. Al tomar conocimiento del caso, el fiscal Dr. Ricardo Lissi, dispuso la aprehensión en vía pública del denunciado, acusándolo de "lesiones y amenazas".