Fernando Borello mostró su talento en casa

Fotos CALIDAD Fernando Borello mostró su categoría internacional

14/05/2017 -

Fernando Borello se quedó ayer en una titánica definición con el tercer parcial oficial del Campeonato Santiagueño de tiro al platillo en la modalidad de foso olímpico.

El representante olímpico santiagueño se impuso en la última serie de diez platos a los bandeños Llamil Abdala y Luis Simón, quienes le dieron una dura batalla en el cierre del certamen.

También no desentonaron los tiradores Coronel, Fernando Vidal Sáenz y Gabriel Vidal, entre otros.

Borello

Al término del torneo, Fernando Borello le confesó a EL LIBERAL que se sintió feliz de volver a su segunda casa, el club de Cazadores de Santiago del Estero, y poder ganar.

Respecto del Mundial de Chipre, Borello comentó que no volvió del todo conforme con su actuación, porque esperaba poder ingresar en la final. "Si bien es cierto es importante poder representar al país, uno busca superarse día a día. Y yo venía de una final en la India y esperaba hacer un buen torneo que me deposite en la final también en Chipre. Creo que me adelanté, pero ahora volveré a los entrenamientos de cara a futuros desafíos", contó.

Enseguida, Fernando agregó: "Este torneo en el club lo utilicé para despejar algunas dudas que tenía o traía de Chipre. "Tiré medianamente bien la final en el arranque con 47 de 50 platos y medianamente bien en la final. Creo que el nivel que se está tomando y teniendo día a día en Santiago es alto y eso te exige. Para la otra semana retomamos los entrenamietos físicos como con la escopeta en lo piscológico, con vistas al campeonato mundial para fines de agosto en Moscú. De todas maneras, antes se hará una gira. Ahora a enfocarse en los entrenamientos y a disfrutar de mi familia y de amigos que siempre me apoyan", cerró.