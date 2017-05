Grabich ya piensa en el Mundial

Fotos FELIZ Para el representante de Casilda, el evento en Santiago fue un éxito y elogió la obra del natatorio

14/05/2017 -

Federico Grabich fue quien se destacó entre los hombres ayer, en lo que fue la prueba principal del último día de Campeonato Argentino de Natación en Santiago del Estero.

El nadador de Casilda, se mostró conforme con lo realizado en Santiago, aunque no tan feliz por no haber nadado por debajo de los 49 segundos que pretendía en los 100 metros libres.

"La perfomance no fue mala, creo que estoy cerca de lo que pretendo que es nadar debajo de los 49 segundos. Hoy, por ayer, creo que hice 49"41/100 y bueno, eso me da la pauta que me falta pulir algunos detalles, pero lo importante es que vamos por el buen camino, de cara a lo que será llegar bien aceitados para el mundial de Budapest", dijo.

Sobre el Argentino, Grabich dijo que fue algo hermoso poder correr con tanta gente en las tribunas y con tantos corredores. "Es muy lindo ver que la natación va creciendo incluso en una provincia como Santiago en donde la natación no es el fuerte", advirtió.

Finalmente, Grabich dijo que se viene un torneo en los EE.UU, y que la idea es tratar de estar ya en los tiempos pensando en el Mundial", concluyó.