14/05/2017 -

Durante la entrevista, se le hizo mención a Cristina Kirchner de las encuestas que la muestran con buenas mediciones de intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la ex mandataria evitó definiciones: "El apoyo tiene que ver con lo que podemos mostrar, sobre todo lo que hemos hecho". Fue entonces cuando se la consultó puntualmente sobre su rol de cara a las elecciones legislativas de este año: "Hemos tenido reuniones con dirigentes, pero no hay salvadores ni construcciones individuales", comenzó. El entrevistador le insistió sobre la influencia de su figura en la política nacional, a lo que Cristina Kirchner indicó: "Tengo responsabilidad por ser ciudadana argentina, cada uno debe sentirse responsable de la construcción democrática". Para cerrar el tema de su eventual candidatura, bromeó con el periodista: "Usted está buscando el titular para mañana. No es momento de discutir esto, no contribuiría. Hay que hacerlo en una construcción colectiva, sin que se ‘pivotee’ sobre una persona". De esta manera, Cristina Kirchner no descartó formar parte del armado electoral para los próximos comicios, pero remarcó la participación de otros dirigentes dentro del espacio.