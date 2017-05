Hebe presiona a Cristina por su candidatura

14/05/2017 -

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, analizó el escenario de cara a las legislativas de octubre y lo que representaría una candidatura de la expresidenta. "Me gustaría que ella se reserve para 2019. Pero también pienso que si no va Cristina, que es la que aglutina, es complicado. Los pibes del norte y los pibes del sur no tienen referentes", dijo en diálogo con FM La Patriada. Hebe agregó que quiere cuidarla y que quien tiene la última decisión es ella. Por otra parte, opinó sobre el fallo del 2x1 con el que la Corte benefició al torturador Luis Muiña, y lo calificó de "político, una bomba en medio de la campaña electoral porque (los de Cambiemos) están perdiendo". Ante la nueva sentencia que emitirá el Máximo Tribunal sobre el tema, tras la sanción de la ley aclaratoria que aprobó el Congreso de manera unánime, la titular de Madres reconoció que no tiene ninguna expectativa ya que "sabemos quiénes son los jueces, cómo se manejan y a quién responden". "Creo que con este Gobierno nada sirve, nada vale. La Justicia se la pasa ya saben por dónde. No tengo ningún tipo de expectativa. La única expectativa es que ganemos las elecciones y que podamos caminar al 2019 para cambiar las cosas", indicó. Consultada sobre las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, que había pedido respetar la resolución del Máximo Tribunal, la titular de Madres sostuvo que "son falsos, hipócritas, no les importa nada, no piensan en lo que están diciendo, en que hay muertos, desaparecidos, familias hechas pelota".