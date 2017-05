Quinta reunión del año en el hipódromo

Fotos ACCIÓN. Exponentes de gran nivel saldrán a escena hoy en el hipódromo 27 de Abril.

14/05/2017 -

El hipódromo 27 de Abril organizará hoy la quinta reunión del año. Habrá carreras muy atractivas. Se destacan los premios Clásico Crucero General Belgrano sobre 1500 metros que se correrá en el octavo turno, y para el cual ya confirmaron su presencia los siguientes ejemplares: Ring Charly, Barrio de Luna, Río Hermoso, Little Boy, Seattle Cha Cha y Bonito Balsero. También sobresalen de calendario para este domingo el premio Día de la Escarapela Nacional, sobre 1200 metros y el premio Primer Gobierno Patrio sobre 1000 metros. Programa Primera carrera, premio Día de la Constitución Nacional, sobre 500 metros: Caro Pero Letal; Saltarello, The Top Ten, Real Musical. Segunda carrera, premio Día del Taxista, sobre 500 metros: Al Mutak, Puré Enchange, Séptimo Severo, Specialist, Lode Federico, Hi Gone West, Ziku.

Tercera carrera, Día de la Minería, sobre 300 metros. Cuarta carrera, premio Día de la Cruz Roja, sobre 400 metros. Quinta carrera, premio Día del Himno Nacional Argentino, sobre 300 metros: Toro Negro, La Gringa, Bochín Polines Cap, Alileo Cap. Sexta carrera, premio Día del Trabajador, sobre 400 metros: E Money, Despreciado, Vientito. Séptima carrera, premio Día de Los Museos, sobre 400 metros: Caro Pero Letal, Juan Tardío, The Top Ten, Jugador con Suerte, Real Musical. Novena carrera, premio Día de la Escarapela Nacional, sobre 1200 metros: Flash Poin, Lucky Dabbler, Juanete Sam, Hi Track, Puré Reinado, Indian Victory, Candy Gus, Heavy Sleeper, Crítico Cap. Décima carrera, premio Primer Gobierno Patrio, sobre 1000 metros: Sweet Buddha, La Del Nilo, Cadete Sam, Selena Rye, Default Selectivo, Venetián Island, Abanderole, Jeune Chick, Ke Kerés, Forty Green.