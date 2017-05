Juventus puede consagrarse campeón con un empate

14/05/2017 -

Juventus, que jugará hoy ante su escolta Roma, al que le lleva 7 puntos cuando faltan tres fechas, con un empate ante el equipo de la capital italiana se consagrará ganador del ‘scudetto’, que será su sexto título liguero consecutivo.

Por su parte, ayer, Lazio, ubicado en el cuarto puesto, en zona de clasificación a la Liga de Europa, perdió con Fiorentina, por 3 a 2, de visitante, en un partido adelantado de la 36ta. fecha de la liga italiana de primera división.

En el otro partido jugado ayer, Atalanta, con el argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez (ex Arsenal y San Lorenzo) de titular, empató por 1 a 1, de local, con Milan que tuvo entre los suplentes a José ‘Principito’ Sosa (ex Estudiantes de La Plata) y Leonel Vangioni, ex Newell’s Old Boys y River Plate y que ingresó a los 45 minutos del segundo tiempo, mientras que Gabriel Paletta (ex Banfield y Boca) y Lucas Ocampos (ex River) se perdieron el encuentro por estar suspendidos.

Además, jugarán en la jornada de hoy: Inter- Sassuolo; Crotone-Udinese; Cagliari-

Empoli; Bologna-Pescara; Palermo-Genoa; Sampdoria-

Chievo Verona; y Torino-

Napoli. Posiciones: Juventus, 85 unidades; Roma, 78; Nápoli, 77; Lazio, 70; Atalanta, 66; Milan, 60.