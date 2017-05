Un pampeano recorre el país en su bicicleta por el solo placer de andar

Fotos EXPERIENCIA. Este viejo proyecto lo llevó a transitar 8.000 kilómetros y recorrer 7 provincias.

14/05/2017 -

CHOYA, Choya (C) Rodolfo Itre, un jubilado de 70 años, desde hace más de un año viaja en su cómoda bicicleta conociendo la geografía argentina. Eso lo llevó a transitar 8.000 kilómetros y recorrer 7 provincias.

En su periplo visitó Choya. "En este pueblo me detuve a consecuencia de la lluvia por dos días y la idea que tengo es seguir viaje por la ruta provincial Nº 6 hacia Loreto y desde allí hasta las provincias del Litoral", comentó este ciclista oriundo de La Pampa.

Además, contó: "Decidí hacer esto porque me gusta y aprovechar la vida desde otra perspectiva. No me considero un aventurero, solo soy un viudo que desde hace tiempo que tenía pensado concretar esto y ahora lo puedo realizar".

No se fijó como meta un tiempo para concluir esta travesía, solo dijo: "Quiero terminar esto, no como una exigencia sino como un placer que me doy", finalizó antes de reemprender su viaje.