Alfano sobre Alé: "No me va bien con las segundas vueltas"

14/05/2017 -

En su momento, Graciela Alfano y Matías Alé conformaron una pareja explosiva: durante nueve años, los actores vivieron un romance del que hablaron todos por sus efusivas demostraciones de amor y la diferencia de edad entre ellos. Los años pasaron, ambos rehicieron su vida sentimental y el presente los encuentra unidos nuevamente en el ámbito profesional. Sucede que Graciela y Matías compartirán la conducción de un desfile en Salta. "No tengo asignaturas pendientes, no me va bien con las segundas vueltas. Yo quedo amiga", dijo ella.