El debut actoral en una filme con una historia potente

14/05/2017 -

No suele ser frecuente que el autor de la novela participe del filme. ¿Cómo vivió esa experiencia y cómo consensuó su participación en ella?

En lo referente a lo creativo, la decisión se tomó desde la primera conversación que tuvimos con Nicolás. Él quería filmar "Los Padecientes". Ya me habían querido comprar los derechos tres veces antes y no los cedí, justamente porque quería participar de todo el proceso. Nico estuvo de acuerdo y con enorme generosidad me permitió entrar en este maravilloso mundo del cine. No hubiera dejado que mi obra se llevara a la pantalla sin estar convencido de que iba a respetar la psicología de cada personaje. Luego, surgió la amistad, el afecto y nos permitimos el guiño de que hiciera un pequeño papel como actor.

¿El psicoanálisis cura, repara heridas?

Por supuesto. Un gran psicoanalista argentino que vive en Francia y que trabajó incluso con Lacan, el Dr. Juan David Nasio, está a punto de publicar el libro "Sí. El Psicoanálisis cura". Una afirmación rotunda que comparto. No es vano el tiempo que compartimos con los pacientes, tiene un porqué. Y ese porqué tiene que ver con la posibilidad de que ese sujeto que sufre, ese padeciente, pueda modificar el lugar desde el que vive las cosas que le ocurren. Eso es lo que cura el Psicoanálisis, la mirada sufriente desde la que a veces se atraviesa la propia vida.