"Cande" Tinelli se desnudó por completo en un imponente paisaje patagónico

14/05/2017 -

No es la primera vez que sucede, tampoco será la última. Y sin embargo cada desnudo de Candelaria Tinelli parece inaugural, a juzgar por la enorme repercusión que genera: Instagram queda al borde de la saturación cuando la hija de Marcelo Tinelli sube una foto despojada de todo vestuario. Lo hizo a mediados de abril, con una imagen donde se la veía casi hecha un bollito sobre una vieja silla, y al aire libre, con una hermosa postal de la Patagonia apreciándose al fondo. Por supuesto: la repercusión fue enorme. Ya de regreso en Buenos Aires, en estas horas a Cande se le dio por repasar más fotos de aquella producción en el sur argentino. Y encontró otra parecida, aunque con sutiles diferencias. Ya no a todo color sino en sepia. En una posición parecida -en cuchillas- pero con la silla ausente, con su cuerpo reposando directamente sobre las piedras. Y a su alrededor, Esquel en todo su esplendor, casi tanto como sus tatuajes. Eso sí desnuda como antes, sólo repitiendo los borceguíes. ‘Be careful with my petals’, escribió la diseñadora (‘Sé cuidadoso con mis pétalos’, en criollo). Y le llovieron los likes y también los piropos, habida cuenta de que Candelaria habilitó nuevamente -hasta nuevo arrepentimiento- la posibilidad de que sus posteos sean comentados por sus seguidores, más de 2.2 millones.