Mirolo: “El Frente Renovador en Santiago trabaja por los intereses de los ciudadanos”

Fotos Mirolo y Sergio Massa.

14/05/2017 -

El Frente Renovador Santiago del Estero el frente renovador informó que sigue trabajando en lograr los objetivos de la campaña “Precios Bajos”.

La misma fue presentada semanas atrás por el diputado Sergio Massa y Margarita Stolbizer con gran éxito. A partir de ese momento, cientos de personas se sumaron a la campaña.

La iniciativa logró pasar los dos millones y medio de visualizaciones en Twitter y Santiago fue una de las provincias que mas participó.

“Apenas se lanzó la propuesta, el Frente Renovador en nuestra provincia se plegó inmediatamente a la difusión de los objetivos de la misma”, explicó Mirolo.

“La campaña impulsa la idea de que en 11 productos de la canasta básica, sea eliminado el IVA para que los mismos sean más accesibles para la gente y sobre todo manteniendo la línea de trabajo político que hacemos desde el partido, de ocuparnos de los problemas que realmente le interesa a la gente”, indicó.

Te puede interesar: "Docente agredida por el remisero prófugo habló con sus hijos"

En este sentido Mirolo dijo que “el principal objetivo de esta propuesta y de que el Frente renovador la promueva, tiene que ver con el hecho de que no podemos como dirigentes políticos o como representantes de la sociedad, olvidarnos que también somos ciudadanos y que estos temas no son ajenos a nosotros, motivo por el cual hay que trabajar en los intereses de la gente y no en temas banales, en los cuales el ciudadano no encuentra representatividad”, afirmó el actual intendente de la ciudad de La Banda.

Destacó además que desde el Frente Renovador “se realizaron varias acciones para que la gente se sume a la campaña, como la recolección de firmas en sectores claves de la ciudad, también trabajaron los jóvenes y dirigentes en los diferentes barrios instando a la gente se adhieran a través de las redes sociales, explicando los puntos más importantes, como así también firmando un formulario de adhesión”.