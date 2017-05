Habló la madre de Paola: "Hace días que no como"

Fotos Paola Álvarez.

La madre de Paola Álvarez, la joven desaparecida en Salta, estremeció a todo el país con su testimonio y el calvario que vive desde que no tiene noticias de su hija. “La incertidumbre me está matando”, expresó la mujer.

“Todos los días salimos a buscarla por ahí. Tengo esperanzas de que ella me llame. Hace tres días que no como y hoy los chicos me obligaron a que me siente y desayune, sí o sí”, aseguró en una entrevista.

Por la desaparición de la jovencita se encuentran detenidos Santiago Zambrani, presunto ex novio de la joven, y los padres de éste, Amelia Huergo y Alfredo Zambrani, acusados de encubrirlo.

En las últimas horas se hicieron allanamientos en varios domicilios, el río Ancho y en cercanías del barrio Santa Mónica, donde vivía la joven, pero hasta el momento no hay novedades sobre su paradero.