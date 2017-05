CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Mayo de 2017

Hoy 20:19 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

15.45 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

18.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

23.15 EL BUSCADOR EN RED

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (f) REGATAS VS. ALMIRANTE BROWN

16.30 MÚSICA INTERIOR

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 EL CLÁSICO FEDERAL “C” ESTUDIANTES VS. INDEPENDIENTE (S)

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º Edición)





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.11 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

08.41 FESTIVAL DE BERLÍN 2017

09.12 UN VERANO EN PANTALONES 2

11.38 DIVINAS TENTACIONES

14.13 SI TE CASAS... TE MATO

16.13 10 COSAS QUE ODIO DE TI

18.09 ESPEJITO, ESPEJITO

20.13 FUERZA G

22.00 SI TE CASAS... TE MATO





TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 ROXETTE. LIVE IN SIDNEY

08.32 ST. ELMO’S FIRE

10.32 LA PANDILLA SALVAJE

13.07 MI PRIMER BESO

15.02 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

16.57 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 VIVEN

23.30 LA PANTERA ROSA





TNT

06.58 BAILA CONMIGO

09.17 ALL STARS

11.03 AMOR Y TESORO

13.05 STEP UP ALL IN

15.14 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

17.43 LOS INDESTRUCTIBLES

19.31 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

22.00 6 BALAS

00.08 DE LA CUNA A LA TUMBA

01.56 SOLDADO ANÓNIMO





SPACE

07.03 OPERACIÓN CACERÍA

08.54 CHAMPS

10.34 CABALLO DE GUERRA

13.30 ONG BAK. EL INICIO

15.25 22 MINUTOS

17.05 IRON MAN 3

19.38 CONTROL TOTAL

22.00 EVERLY

23.51 LA CARRERA DE LA MUERTE 3





CINECANAL

09.00 NICO EL RENO QUE QUERÍA VOLAR

10.30 EL TIERNO

12.15 INSPECTOR LARRY

13.55 KARATE KID 4

15.55 LUNA NUEVA

18.10 EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS

20.00 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 VICTOR FRANKENSTEIN

23.55 BIENVENIDO A LA JUNGLA





SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 THE VOICE

17.00 CON DERECHO A ROCE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 21 LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”. UN ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR DISFRUTARÁ DE LOS CHISTES DE ESTE GRAN HUMORISTA CORDOBÉS.

+JUEVES 1 DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HOY AL 17 DE MAYO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “TROLLS”, ENCUENTRA LA FELICIDAD.

+HOY AL 17 DE MAYO, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ “EL FARO DE LAS ORCAS”, EL AMOR Y OTRAS GRANDES AVENTURAS.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNES 19, A LAS 22.30, NOCHE DE TANGO Y FOLCLORE CON FACUNDO DOMÍNGUEZ.

CINES

SUNSTAR



REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

15/05 -17/05-17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

15/05 - 17/05 16:30 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 17/05 -18:40 (Cast) 21:30 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 17/05 16:40 (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

HOY AL 17/05 -19:20 22:10





UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 17/05 17:30

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HOY AL 17/05 -20:00 (Cast) 22:30 ((Subt)

LOS PADECIENTES (2D): SUSPENSO, DRAMA (+16 años)

HOY AL 17/05 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D): FANTASÍA (+ 13 años)

HOY AL 17/05-22:30

HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50





UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:20- 20:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50