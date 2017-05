Golpeó a la ex, a su hermana y a la madre

15/05/2017 -

Tres mujeres juzgan desde hoy a un termeño, cuya ex le endilga años de violencia, dentro y fuera del vínculo de pareja.

El debate es en contra de Pedro Javier González, quien el 24 de enero del 2015 habría sometido a golpizas y escándalo a Eugenia del Carmen Fernández.

Esa jornada, González arribó a la casa de la exsuegra en el Bº Herrera El Alto. Primero, golpeó a su exesposa. La paliza se hizo extensiva a su excuñada, Alejandra del Valle Fernández, su madre, Didna Azulina Díaz, y un menor, Carlos Ibarra.

El recién llegado también amenazó a su ex: "Te voy a matar a vos y a tu familia. No sabes quién soy yo. A mí nadie me va a hacer nada por mi enfermedad. Te voy a quemar la camioneta; ya voy a mandar a que te maten". La ex agregó: "Siempre me dice que soy una p... Que cuando salgo a vender ropa es porque voy a los telos a acostarme con los hombres".

Ahondó que el acusado "comenzó a amenazarme que va a matar a mis padres, porque supuestamente anda en la mafia; sin importarle con quien esté; aunque sean mis hijas".