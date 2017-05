Un sujeto amenazó a la mujer de su amigo a través de mensajes de texto

15/05/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un sujeto oriundo de Colonia Tinco amenazó mediante mensajes a texto a la esposa de su amigo, porque ella no deja a su pareja salir con él. La denuncia fue interpuesta por Patricia Analía Díaz de 35 años, oriunda de la localidad de Colonia Tinco, departamento Río Hondo. De acuerdo con lo relatado por la denunciante, un sujeto identificado como Mario Hugo Calderón le envió mensajes de texto amenazándola, supuestamente porque la mujer no deja que su concubino se junte con Calderón, y salgan a divertirse. En los mensajes, Calderón amenazaba de muerte a la mujer, y la insultaba con palabras irreproducibles. El motivo se daría a razón que Díaz no deja que su concubino salga con el denunciado, ya que la mujer teme que su pareja se meta en líos, porque el denunciado toma mucho, "es violento y provoca incidentes". La denuncia fue radicada en la Comisaría 40, donde registraron todos los detalles de lo expuesto por la mujer, incluido los mensajes y el número de celular del agresor.