"Que la gobernadora siga haciendo feliz a la gente"

15/05/2017 -

Nadia More, beneficiaria de una vivienda social, rescató: "Nos han hecho un sueño realidad; a partir de ahora no voy a sufrir las cosas que he vivido. Quisiera pedirle a la gobernadora que siga haciendo realidad los sueños de muchas personas y familias que realmente necesitan, que siga haciendo feliz a la gente como lo hizo conmigo. Siga velando por Santiago, trabajando siempre", le solicitó.

María Herrera que con sus 10 hijos recibieron una nueva casa, contó: "Vivíamos en un rancho humilde, siempre le tenía que cambiar los naylons cuando llovía. Cuando quería ponerlo bien y siempre se goteaba. Hoy estoy muy contenta, orgullosa por esa nueva casa, y de nuestra gobernadora por lo que hace por nosotros, los humildes de la provincia".