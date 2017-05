Camaño: "A la relación con Nazarena la he cortado yo"

15/05/2017 -

El folclorista santiagueño Iván Camaño reveló los motivos por los que se desvinculó de Nazarena Vélez para rodar, en su Quimilí natal y ciudad Capital, el videoclip de "Sin Fronteras", de Jorge Milikota que integra su último disco "De punta y hacha".

"Lamentablemente, a la relación con Nazarena la he cortado yo debido a la difusión que tuvo el bullying (de la Vélez) contra la criatura (por "Anto" que protagonizó el video "Soy Anto" y se viralizó)", arrancó Iván en su entrevista telefónica con EL LIBERAL.

El músico quimilense destacó que tomó esa decisión por "las diferentes sugerencias que he recibido de diversas fuerzas vivas de mi pueblo y de diferentes puntos del país". Iván destacó que todos los consejos que recibió apuntaban a que no "iba a ser conveniente que participara del video la señora Vélez. Entonces, para no herir susceptibilidades hemos decidido no convocar a ningún artista en su reemplazo, pero sí realizarlo (al videoclips) con una joven del pueblo (Quimilí) que ha sido elegida como la embajadora de los Corsos Municipales de Quimilí".

Añadió: "Frente a esta manifestación desafortunada de "Naza", la verdad, sólo puedo decir que lo lamento muchísimo porque uno tiene que estar atento a lo que dice la gente. De todas manera, esto no afecta el reconocimiento que yo tengo hacia la figura de Nazarena. He tenido que tomar esta decisión (prescindir de la Vélez) y ponerme del lado del pueblo y escuchar a la gente, como siempre lo hago. La decisión ha sido mía".

En tanto, Camaño confirmó a EL LIBERAL que hoy arribará a Quimilí, su ciudad natal, para iniciar el rodaje del videoclip. También ratificó que mañana, a las 8.30, será recibido por autoridades provinciales en Casa de Gobierno. "El martes 16, a las 8.30, voy a Santiago capital porque en Gobierno me recibirán las autoridades de Santiago", había precisado el músico a EL LIBERAL.

Historia de amor

Camaño filmará la historia de ‘Sin Fronteras’, el tema de Jorge Milikota que refiere a una historia de amor entre un hombre y una mujer. El músico, que en sus albores formó parte del grupo de Tamara Castro, resaltó que se siente orgulloso de poder filmar en su tierra natal una historia de amor, en la que su comprovinciana se vestirá de novia para interpretar a esa mujer enamorada de la que refiere "Sin Fronteras".

Camaño puntualizó que este miércoles 17, en Santiago y junto con Nazarena, brindarán una conferencia de prensa. El jueves 18 se trasladarán a Quimilí para registrar imágenes y darle así el contexto que requiere la historia de Milikota. Iván quiere que algunas imágenes se realicen en la iglesia de su pueblo. Este viernes vendrán a Santiago para filmar, probablemente en la Catedral.