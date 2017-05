Expareja de Ricardo Fort a Mirtha Legrand: "No me ocupo de la plata"

15/05/2017 -

Antes de su muerte, Ricardo Fort nombró, ante escribano público, a Gustavo Martínez como tutor de sus hijos en caso de que a él le pasara algo. Por eso, ahora viven con él. "Jamás pensé que iba a tener que usar ese papel", contó Gustavo en la mesa de Mirtha Legrand. El responsable de la crianza de Felipe y Martita relató cómo fue el momento en el que les contó a los chicos que su papá había muerto. "Cuando falleció el padre fue uno de los momentos más fuertes. Uno siente el fallecimiento, pero lo que viene después... Son dos criaturas de 9 años. Cuando murió Ricardo llamé a la psicóloga de Feli y le dije ¿cómo manejo esto? Y me dijo sólo con la verdad. ¿Y cómo se despiden? Como se despiden todos", contó. "Me ocupo de que vayan al colegio, de su rendimiento, de la comida. No me ocupo de la plata: hay un defensor de menores y un abogado. Trabajo cuando ellos tienen actividades. Marisa, su niñera, tiene una tarjeta de crédito para los gastos de la casa". Martínez le hizo saber a Mirtha que Ricardo siempre quería ir como invitado a los almuerzos y tras un escueto silencio, la conductora le respondió: "Sí lo sabía, y hay cosas de la que uno se arrepiente".