Actriz de Vikingos piropeó a "Nico"

15/05/2017 -

Katheryn Winnick, la diosa canadiense que protagoniza la exitosa serie Vikingos parece haber posado sus ojos en el actor argentino: Nicolás Vázquez. La historia comenzó el año pasado cuando, en medio de su programa, "Como anillo al dedo", el conductor le hizo una declaración de amor a Winnick. El tiempo pasó y llegó la respuesta. El productor del ciclo de El Trece, Gonzalo Astobiza, sorprendió a "Nico" con un muy especial regalo: un video de la actriz de ojos azules.

"Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenés unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?", dice la estrella de Hollywood en el video que se viralizó luego de que "Nico" lo compartiera en Instagram.

Gimena Accardi, la esposa de Vázquez apeló al humor y dejó una sucesión de emojis con caritas de enojo.