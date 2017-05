Fotos

Videos Impactante video: fue atropellada por cruzar la calle hablando por celular

Hoy 10:48 -

El conductor, un ex funcionario del gobierno, le dijo a la policía que él no tuvo la culpa porque no vio como la víctima apareció de repente, algo que se observa en forma clara en el video tomado desde la cámara de un auto.

Te puede interesar: "Las cinco noticias destacadas para empezar esta semana "

La mujer acababa de dejar a su hija en el hospital y se dirigía a recoger a su hijo menor para llevarlo a la escuela. Luego de que fuera auxiliada por los paramédicos y llevada de urgencia al hospital, los doctores no pudieron hacer nada, según informó la prensa local.