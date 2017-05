-

El vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder, presidió los festejos por el Día del Sanitarista, que se llevaron a cabo en la sede del complejo de Ingenieros, organizados por el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de Santiago del Estero.

Vale apuntar que por una ley impulsada por el teniente general Juan Domingo Perón a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, e instituida en el año 1950, cada 15 de mayo se celebra en todo el país esta conmemoración revistiendo el carácter de feriado nacional para los trabajadores de dicha actividad.

Neder encabezó una nutrida comitiva de autoridades entre los cuales se contaban la ministro del Agua y Medio Ambiente, Ing. Norma Fuentes; el secretario adjunto de la CGT Regional Santiago del Estero, Gerardo Montenegro; el director de la Diosse, Ing. Jorge Brao; el subsecretario de Deportes y Recreación, Prof. Carlos Dapello; el presidente del Enrese, CPN Juan Domingo Roitman; el diputado provincial Luis Villavicencio; el secretario Parlamentario Dr. Bernardo José Herrera y el subsecretario de Gobierno, Ing Hugo Zavaleta; quienes fueron recibidos por el secretario general anfitrión, Carlos Adamo.

En el comienzo de la parte protocolar fue leída una nota de adhesión enviada por la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, quien expresó sus “saludos y felicitaciones a todos los trabajadores sanitaristas, anhelando que continúen brindando con su tarea diaria un mayor y mejor servicio a la comunidad de toda la provincia”.

Además también fue leída la nota de salutación enviada por el titular de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, el misionero Adrián Bernal; y posteriormente se hizo lo propio con otra misiva suscripta por el líder gremial nacional y conductor histórico de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.

Discursos

A continuación hizo uso de la palabra el referente de los sanitaristas locales, Carlos Adamo, quien quiso en principio “destacar la presencia masiva de la familia sanitarista, no sólo de Capital y Banda sino también del interior, destacando la unidad que pregonamos y el compañerismo que nos identifica, valores que hoy más que nunca necesitamos tener presentes para transitar estos tiempos que no son muy felices para los trabajadores por los momentos que atraviesa el país, con una gestión nacional que no tiene la solidaridad ni la justicia social que los trabajadores estábamos acostumbrados a tener”.

En otro pasaje Adamo agradeció “al Gobierno Provincial que conduce la gobernadora Dra. Claudia de Zamora junto al compañero vicegobernador José Emilio Neder, que nos posibilita vivir otra realidad completamente diferente, en el marco de este proyecto provincial que iniciara el amigo ex gobernador Dr. Gerardo Zamora allá por 2005. A ellos los trabajadores sanitaristas les debemos muchísimo, y hoy podemos decir que estamos mucho mejor que otras provincias por lo cual seguiremos apoyando y apostando a este proyecto que generó fuentes de trabajo para los compañeros y que busca seguir generando también oportunidades para quienes aún no tienen trabajo. Por eso les decimos que el apoyo de la familia sanitarista, que brinda un servicio que da vida como el agua y los afluentes cloacales, está garantizado”, concluyó.

A su turno la ministra Norma Fuentes resaltó que “Santiago es una de las provincias que más obras y proyectos sanitarios tienen en ejecución en estos momentos”.

Finalmente el vicegobernador Neder manifestó “la alegría de estar aquí un año más con ustedes”, y a renglón seguido puntualizó: “Nuestra provincia desde 2005 viene marcando una agenda de compromiso permanente, a través de una administración prolija que ha generado empleo, desarrollo e inclusión. Ese modelo lo puso en marcha el ex gobernador Gerardo Zamora y lo continúa hoy esta gobernadora a quien tengo el orgullo de acompañar”.

En el último párrafo de su mensaje Neder aseguró que “vamos a seguir protegiendo el trabajo, la tranquilidad y el bienestar de todos los santiagueños. Felicitaciones a los compañeros sanitaristas y que puedan seguir plasmando esta tarea tan importante hasta llevar el agua potable a cada rincón de la provincia”, concluyó.