Fotos Músico se bañó en kerosene, se prendió fuego y lo transmitió en vivo.

15/05/2017 -

“Por favor, edúquense sobre salud mental. Por favor, ámense durante la enfermedad” había escrito unos meses atrás Jared McLemore, un ingeniero de sonido y músico aficionado conocido en la vida nocturna de Memphis, Tennessee.

El hombre, de 33 años, se acercó el pasado sábado 13 a su ex novia en la puerta del bar Murphy y le dijo "adiós", acercándole la mano a su pecho empapado en kerosene, situación a la que la joven no le prestó atención.

McLemore tenía antecedentes de violencia de género ya que había tratado de matar a su ex novia de acuerdo a lo informado por los medios. En abril, le levantaron cargos y se encontraba en libertad condicional con la recomendación de realizar un tratamiento psiquiátrico. Además, pesaba sobre él una orden judicial de restricción por la que no podía acercarse a su novia. Sin embargo, no cumplía con esta medida.

El ingeniero, a los pocos minutos de haberse despedido de su novia, comenzó a transmitir a través de la aplicación Facebook Live, en la que se lo ve con el pecho descubierto, sentado en el cesped y bañándose en kerosene a pocos metros del bar. Luego, se observa como se enciende fuego y sale corriendo. De acuerdo a los testimonios de los testigos, McLemore ingresó corriendo a Murphy donde le arrojaron agua y telas para apagar el fuego. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano donde murió a las pocas horas producto de las quemaduras.

El 10 de mayo, Jared McLemore había escrito en su página de Facebook “Erased and forgetten” (“Borrado y olvidado”), su último mensaje.