CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Mayo de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
16/05/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
00.30 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (f)
REGATAS VS. ALTE. BROWN
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO NACIONAL “B”
CENTRAL VS. GIMNASIA (J)
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 ESPACIO UNSE TV
“EMÉRITO”
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS
MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.29 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
09.18 FESTIVAL DE BERLÍN 2017
09.47 EL INFILTRADO
12.02 ARMAGEDDON
15.09 LA CASA DE AL LADO
17.08 LÍNEA DE EMERGENCIA
18.55 ARMAGEDDON
22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 07
23.10 SOLDADO UNIVERSAL. LA ÚLTIMA
BATALLA
TCM
07.34 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE
TOUR
08.34 INTRIGA INTERNACIONAL
11.07 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
13.37 DOCE DEL PATÍBULO
16.27 VIVEN
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 LA BALADA DEL PISTOLERO
23.05 LA PANTERA ROSA
23.35 SANTO, ÉL
TNT
06.39 AMIGOS SALVAJES 3
08.00 AMOR Y TESORO
10.02 LOS CAZAFANTASMAS II
11.57 LOCOS DE IRA
13.49 VALIENTE
15.26 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
17.48 CON AIR
19.53 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
22.00 MONSTERS UNIVERSITY
00.03 DALLAS BUYERS CLUB. EL CLUB DE
LOS DESAHUCIADOS
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, ENFERMO DE AMOR
08.00 GRIMM, EL GATO Y EL RATÓN
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES
11.00 HOUSE M.D., EL CABRON
12.00 HOUSE M.D., ERROR HUMANO
12.50 CHICAGO P.D., ELLA NOS TIENE
13.45 JUNIOR
16.00 HOUSE M.D., SOLO
17.00 HOUSE M.D., ELEGIDO PARA LA GLORIA
18.00 CHICAGO P.D., COMIENZA A CAVAR
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PISTA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, LA
SALA DE PRENSA
21.00 CHICAGO P.D., DESESPERADO POR
LA SALVACIÓN
22.00 CHICAGO JUSTICE, FUEGO AMISTOSO
23.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
STUDIO UNIVERSAL
09.20 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA
11.15 FULLSCREEN
12.15 ELLA ME QUIERE
14.10 EL PADRINO DE BODAS
16.05 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE
LOS LYCANS
18.05 CUARENTENA
20.00 HANNIBAL
22.45 DRAGÓN ROJO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ DOMINGO 21 LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”. UN
ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR DISFRUTARÁ DE LOS CHISTES
DE ESTE GRAN HUMORISTA CORDOBÉS.
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.
+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+HOY AL 17 DE MAYO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “TROLLS”,
ENCUENTRA LA FELICIDAD.
+HOY AL 17 DE MAYO, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ “EL FARO DE LAS
ORCAS”, EL AMOR Y OTRAS GRANDES AVENTURAS.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNES 19, A LAS 22.30, NOCHE DE TANGO Y FOLCLORE CON
FACUNDO DOMÍNGUEZ.
+SÁBADO 20, A LAS 22.30, NATALIA LAINI Y RENÉ MANSILLA. NOCHE
TRIBUTO A PEDRO AZNAR, LUIS ALBERTO SPINETTA Y GUSTAVO
CERATI.
CINES
SUNSTAR
REY ARTURO LA LEYENDA
DE LA ESPADA (3D):
FANTASÍA (+ 13 años)
HOY AL 17/05-17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 17/05 16:30 (Cast)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 17/05 -18:40 (Cast) 21:30
(Cast)
GUARDIANES DE LA
GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 17/05 16:40
(Castellano)
RÁPIDOS Y FURIOSOS
(2D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13
años) HOY AL 17/05 -19:20 22:10
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 17/05 17:30
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HOY AL 17/05 -20:00 (Cast) 22:30
((Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+16 años)
HOY AL 17/05 17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
REY ARTURO, LA LEYENDA
DE LA ESPADA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
HOY AL 17/05-22:30
HÍPER LIBERTAD
GUARDIANES DE LA
GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
EL REY ARTURO: LA
LEYENDA DE LA ESPADA
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 22:40-
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D
17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:20- 20:30
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
HOY Y MAÑANA, HOT SALE.
ENTRADAS A $50, CUALQUIER
HORARIO, PELÍCULA, 2D Y 3D, A
TRAVÉS DE
www.miboleteria .com.ar