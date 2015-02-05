CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Mayo de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

16/05/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

00.30 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (f)

REGATAS VS. ALTE. BROWN

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO NACIONAL “B”

CENTRAL VS. GIMNASIA (J)

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 ESPACIO UNSE TV

“EMÉRITO”


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS

MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.29 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

09.18 FESTIVAL DE BERLÍN 2017

09.47 EL INFILTRADO

12.02 ARMAGEDDON

15.09 LA CASA DE AL LADO

17.08 LÍNEA DE EMERGENCIA

18.55 ARMAGEDDON

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 07

23.10 SOLDADO UNIVERSAL. LA ÚLTIMA

BATALLA

TCM

07.34 LENNY KRAVITZ. UNIVERSAL LOVE

TOUR

08.34 INTRIGA INTERNACIONAL

11.07 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA

13.37 DOCE DEL PATÍBULO

16.27 VIVEN

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 LA BALADA DEL PISTOLERO

23.05 LA PANTERA ROSA

23.35 SANTO, ÉL

TNT

06.39 AMIGOS SALVAJES 3

08.00 AMOR Y TESORO

10.02 LOS CAZAFANTASMAS II

11.57 LOCOS DE IRA

13.49 VALIENTE

15.26 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

17.48 CON AIR

19.53 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

22.00 MONSTERS UNIVERSITY

00.03 DALLAS BUYERS CLUB. EL CLUB DE

LOS DESAHUCIADOS

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, ENFERMO DE AMOR

08.00 GRIMM, EL GATO Y EL RATÓN

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, SECUESTRADA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, TRANSICIONES

11.00 HOUSE M.D., EL CABRON

12.00 HOUSE M.D., ERROR HUMANO

12.50 CHICAGO P.D., ELLA NOS TIENE

13.45 JUNIOR

16.00 HOUSE M.D., SOLO

17.00 HOUSE M.D., ELEGIDO PARA LA GLORIA

18.00 CHICAGO P.D., COMIENZA A CAVAR

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, PISTA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, LA

SALA DE PRENSA

21.00 CHICAGO P.D., DESESPERADO POR

LA SALVACIÓN

22.00 CHICAGO JUSTICE, FUEGO AMISTOSO

23.00 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

STUDIO UNIVERSAL

09.20 ALAN PARTRIDGE. LA PELÍCULA

11.15 FULLSCREEN

12.15 ELLA ME QUIERE

14.10 EL PADRINO DE BODAS

16.05 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE

LOS LYCANS

18.05 CUARENTENA

20.00 HANNIBAL

22.45 DRAGÓN ROJO

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ DOMINGO 21 LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”. UN

ESPECTÁCULO DONDE EL ESPECTADOR DISFRUTARÁ DE LOS CHISTES

DE ESTE GRAN HUMORISTA CORDOBÉS.

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+HOY AL 17 DE MAYO, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “TROLLS”,

ENCUENTRA LA FELICIDAD.

+HOY AL 17 DE MAYO, A LAS 22.30, SE PROYECTARÁ “EL FARO DE LAS

ORCAS”, EL AMOR Y OTRAS GRANDES AVENTURAS.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNES 19, A LAS 22.30, NOCHE DE TANGO Y FOLCLORE CON

FACUNDO DOMÍNGUEZ.

+SÁBADO 20, A LAS 22.30, NATALIA LAINI Y RENÉ MANSILLA. NOCHE

TRIBUTO A PEDRO AZNAR, LUIS ALBERTO SPINETTA Y GUSTAVO

CERATI.

CINES

SUNSTAR

REY ARTURO LA LEYENDA

DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

HOY AL 17/05-17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 17/05 16:30 (Cast)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 17/05 -18:40 (Cast) 21:30

(Cast)

GUARDIANES DE LA

GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 17/05 16:40

(Castellano)

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(2D): ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13

años) HOY AL 17/05 -19:20 22:10

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 17/05 17:30

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HOY AL 17/05 -20:00 (Cast) 22:30

((Subt)

LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+16 años)

HOY AL 17/05 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

REY ARTURO, LA LEYENDA

DE LA ESPADA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

HOY AL 17/05-22:30

HÍPER LIBERTAD

GUARDIANES DE LA

GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:30- (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 22:20 - (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA

LEYENDA DE LA ESPADA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 22:40-

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D

17:10- 20:00 - 22:50- (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:20- 20:30

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

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HORARIO, PELÍCULA, 2D Y 3D, A

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