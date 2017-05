"Toviggino refundó al fútbol argentino"

Fotos PRIVILEGIO El titular del Sadra, Guillermo Marconi, junto al presidente del Consejo Federal, Juan Beacon visitaron ayer la sede de la Liga Santiagueña.

16/05/2017 -

El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra) cumplió ayer 30 años de vida institucional y sus máximos dirigentes festejaron ese nuevo aniversario en nuestra provincia.

El titular de la entidad, el ex árbitro internacional Guillermo Marconi llegó acompañado por Sergio Pezzota y Rúben Tapia, secretario Gremial y Tesorero, respectivamente. Además, con la delegación llegó el nuevo presidente del Consejo Federal, Juan Pablo Beacon.

Estos dirigentes llegaron a Santiago del Estero en el marco de un curso de capacitación para los árbitros locales y del interior.

Los mismos brindaron ayer en la sede de la Liga Santiagueña una conferencia de prensa, en la que abordaron diversos temas.

En la mesa, acompañado por el vicepresidente de la Liga Santiagueña, Manuel Cuevas, el primero en tomar la palabra fue el titular del Sadra, Guillermo Marconi, quien señaló a Pablo Toviggino como el dirigente que refundó al fútbol argentino y al futbol del interior.

Luego, se refirió a la nueva conducción de AFA con Claudio Tapia como presidente.

"Tienen que refundar el fútbol argentino. Los nuevos dirigentes han tenido una actitud solidaria, ajena a celosías o a egos tontos" afirmó el exárbitro.

"Se juntaron y pudieron conseguir lo que solamente puede conseguir gente del interior, que es la reserva moral del país, no solamente del fútbol. Con lo cual valoró la actitud que han tenido los dirigentes sociales del fútbol en todo el país, pero hubo alguien que lo supo comandar como Toviggino", añadió.

Marconi también señaló el crecimiento del arbitraje del interior.

"Hay que capacitarse más y estar más al tanto de las reglas para poder confirmar lo que se ha logrado. Hace 30 años se decía que el árbitro del interior era pelado, gordo y bruto. Hoy están a la altura de los mejores árbitros del mundo".

"Hemos establecido un plan de pasantías. Es la única forma en la que pueda ir dándose un recambio en los árbitros que salen y en los que entran. Al tener una sola dependencia, hoy se da un cambio vegetativo que era cada dos años entraban veinte nuevos y durante cuatro años no entró nadie", completó.

Juan Beacon

El nuevo titular del Consejo Federal de AFA, Juan Pablo Beacon, comenzó con elogios a Pablo Toviggino, dirigente al que sucedió en el cargo.

"Encontré al Consejo Federal con un camino trazado, el que él había instaurado, y estamos tratando de llevar adelante toda la ejecución de los proyectos que habíamos creído, con convicciones firmes, acompañando su línea", explicó.

"Lógicamente queda mucho por hacer, como lo dijo ‘Chiqui’ Tapia hay que refundar el fútbol argentino y el Consejo Federal no era ajeno. Estamos por el buen camino y con la predisposición de todos los actores del fútbol", completó.

Beacon también habló de persecución mediática hacía los arbitrajes en el Federal A.

"Las declaraciones de Alejandro Fantino son opiniones personales de un periodista que evidentemente estaba realizando una militancia política dentro de AFA, que no logró su objetivo. Por lo cual no tengo dudas que son reminiscencias de una persona dolida por no haber conseguido su meta, él o su jefe", opinó.

"Estoy convencido de que no es la opinión generalizada del fútbol del interior. Al contrario, hemos recibido muestras de respaldo y se caerán por su propio peso las acusaciones que él hace", culminó el directivo.