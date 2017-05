Adamo destacó la gestión del Gobierno provincial

16/05/2017 -

En el marco de los festejos por el Día del Sanitarista, hizo uso de la palabra el referente de los sanitaristas locales, Carlos Adamo, quien quiso en principio "destacar la presencia masiva de la familia sanitarista, no sólo de Capital y Banda sino también del interior, para evidenciar la unidad que pregonamos y el compañerismo que nos identifica, valores que hoy más que nunca necesitamos tener presentes para transitar estos tiempos que no son muy felices para los trabajadores por los momentos que atraviesa el país, con una gestión nacional que no tiene la solidaridad ni la justicia social que los trabajadores estábamos acostumbrados a tener".

En otro pasaje Adamo agradeció "al Gobierno provincial que conduce la gobernadora Dra. Claudia de Zamora junto al compañero vicegobernador José Emilio Neder, que nos posibilita vivir otra realidad completamente diferente, en el marco de este proyecto provincial que iniciara el amigo exgobernador Dr. Gerardo Zamora, allá por 2005".

Ahondó: "A ellos los trabajadores sanitaristas les debemos muchísimo, y hoy podemos decir que estamos mucho mejor que otras provincias, por lo cual seguiremos apoyando y apostando a este proyecto que generó fuentes de trabajo para los compañeros y que busca seguir generando también oportunidades para quienes aún no tienen trabajo. Por eso les decimos que el apoyo de la familia sanitarista, que brinda un servicio que da vida como el agua y los afluentes cloacales, está garantizado", dijo.

A su turno la ministra Norma Fuentes resaltó que "Santiago es una de las provincias que más obras y proyectos sanitarios tienen en ejecución en estos momentos".