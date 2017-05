16/05/2017 -

Roger Federer confirmó que no jugará el Abierto de Francia en Roland Garros y oficializó así que no jugará torneo alguno de la temporada de arcilla. Federer, campeón de Roland Garros en 2009 y considerado el mejor jugador de la historia, dijo que prefiere continuar con su preparación para la temporada sobre césped y canchas duras. "Lamentablemente, he decidido no participar en el Abierto de Francia", comentó Federer en su comunicado.