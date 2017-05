Mónaco se alejó del circuito de la ATP

Fotos ALEJAMIENTO. Juan Mónaco de 33 años dijo sentirse orgulloso por haber afrontado muchísimos desafíos

16/05/2017 -

Juan Mónaco, de 33 años, anunció ayer su retiro de la actividad profesional después de quince temporadas en el circuito ATP.

Mediante un comunicado en castellano e inglés, posteado en las redes sociales, expresó la convicción de haber tomado "la decisión correcta" de ponerle fin a "una etapa maravillosa" de su vida. "Me retiro del tenis profesional. Son muchos los sentimientos que tengo, me resulta muy difícil plasmarlos en una nota", compartió Mónaco. "Orgullo por haber afrontado muchísimos desafíos; agradecimiento por todo lo que me dio el tenis: educación, disciplina, amistades y momentos inolvidables; tristeza porque voy a extrañar estar en las canchas de tenis y alegría por haberme dedicado a lo que más me gustaba hacer desde chico", detalló.

"Sabiendo que la tenacidad, el esfuerzo, el compromiso y la dedicación siempre fueron mi motor, me voy con la satisfacción de haberlo dado todo. Gracias a todos los que compartieron este viaje que duró 14 años", concluyó.

Según los registros de la (ATP), Mónaco se incorporó al circuito en 2002, jugó 613 partidos, obtuvo 342 victorias y sufrió 271 derrotas. La última, que marcó el fin de su carrera, fue ante el alemán Dustin Brown, el 11 de abril pasado, en la primera ronda del torneo de Houston. Nueve títulos alcanzó desde su debut profesional y ocho de ellos fueron sobre polvo de ladrillo. En 2007 celebró en Buenos Aires, Poertschach y Kitzbühel, ambos en Austria; cinco años más tarde festejó en Viña del Mar, Houston, Hamburgo y Kuala Lumpur (cancha dura); se coronó en Düsseldorf en 2013 y repitió en Houston en 2016, lo que fue su última consagración.

Al momento de su alejamiento, Mónaco ocupa el puesto 196 (esta semana descendió 70 lugares), pero llegó a ser número 10 del mundo. Los resultados le reportaron una ganancia de 8.091.242 dólares y sus victorias más importante fueron en el 2010 ante Andy Murray y el año pasado ante Wawrinka.