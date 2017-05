Peláez ganó en Uruguay el Argentino de Rally Cross

Fotos MEJOR. Peláez "voló" por el trazado uruguayo para recibir la bandera a cuadros una vez más en punta.

16/05/2017 -

El múltiple campeón Pablo Peláez logró un resonante e histórico triunfo en la primera fecha del Campeonato Argentino de Rally Cross, que se disputó el pasado fin de semana en Punta del Este (Uruguay).

Con un Ford Fiesta íntegramente armado en su escudería en Santiago del Estero, Peláez logró imponer su ritmo y resultó vencedor en las series, semifinal y final de la clase Maxi Junior.

La competencia se disputó en un circuito mixto de tierra y pavimento en El Jagüel, ante una apreciable cantidad de público.

En la final, en la que el piloto santiagueño tuvo que superar una largada que lo había relegado al tercer lugar, Peláez pudo recuperarse y superó problemas en la dirección hidráulica en las últimas tres vueltas.

Finalmente logró vencer por amplio margen, escoltado por Martín Aranzave (Ford), Jorge Mariano (Fiat), Sebastián Monserrat (Gol Trend), Gabriel Abarca (Ford Ka) y otros.

En las restantes categorías triunfaron el cordobés Federico Villagra en Maxi Rally, y el uruguayo Gustavo Trelles en la N4.

"Gracias a Dios tuvimos un excelente fin de semana, que nos permitió adaptarnos rápidamente y ganar en la primera fecha de una nueva especialidad en la Argentina. El auto respondió plenamente, salvo en las últimas vueltas en que se rompió una manguera de la dirección hidráulica y resultaba complicado manejar". dijo Peláez.

Sobre su futuro, el exitoso piloto santiagueño indicó que "lidero el nacional de Carx y el segundo lugar en el Argentino de Rally, pero no dispongo de recursos ni presupuesto para encarar los dos certámenes, por lo que me veré obligado a optar por uno solo en el futuro ante la falta de apoyo". "De nuestra parte, vamos a seguir apostando al sacrificio y esfuerzo de siempre. Pero la parte económica es determinante en automovilismo, no sólo por la preparación de la máquina sino en lo que se refiere a viajes, alojamientos y demás", concluyó.